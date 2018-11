45 millioner kroner ble brukt til å organisere årets TV-aksjon.

Årets TV-aksjon samlet inn penger til Kirkens bymisjon, og totalt ble det samlet inn 245 millioner kroner.

Men nesten 20 prosent av de innsamlede pengene, ble brukt før TV-aksjonen fikk samlet inn en eneste krone, melder Kapital.



TV-AKSJONEN samlet inn penger til Kirkens bymisjon i år.

Ifølge Kapital er det snakk om 35 millioner kroner i såkalte kampanjeutgifter, det vil si alt arbeid tilknyttet selve organiseringen av TV-aksjonen, samt rundt 10 millioner kroner i administrasjonsutgifter.

Kommunikasjonssjef i Kirkens Bymisjon, Ragnhild Kaski, presiserer at kostandsnivået ved årets TV-aksjon, er rundt det samme som det har vært tidligere år. Hun mener det blir feil å skrive at kostnadsbeløpet går «bort i kampanjeutgifter og administrasjonskostnader» eller at det ikke «kommer frem til formålet».

- Overordnet er det utgiftene til selve kampanjen som gjør det mulig å arrangere TV-aksjonen. Det vil alltid koste noe å drifte en stor informasjons- og innsamlingskampanje, med eget undervisningsopplegg til norske skoler, informasjons- og kampanjemateriell og god tilrettelegging for de 7.000 frivillige og 100.000 bøssebærerne som stiller opp, sier Kaski til Kapital.

Det var Svalbard som ga mest kroner per innbygger til årets TV-aksjon. De ga 411,45 kroner per innbygger. Tønsberg kom best ut av storbyene, rett foran Stavanger og Sandnes. På fylkesnivå var det Rogaland som ga mest til Kirkens bymisjon, med 52,23 kroner per innbygger.

