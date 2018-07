TV-kjendiser tapte alt i bryggerisatsing

Gutta gikk på en skikkelig smell sammen med rekke andre kjendiser og profilerte advokater. Nå er 52 millioner kroner borte.

– Det har ikke gått så bra med den investeringen, sier Arne Hjeltnes til Nettavisen.

Sammen med Kari Traa, Kristopher Schau, Vegard Ulvang, Bjørn Dæhlie og Arne Brimi har han investert i mikrobryggkonsernet Norbrew, som ble startet opp i 2016.

Nå er imidlertid så godt som all egenkapital i selskapet borte. Et av datterselskapene Voss Fellesbryggeri ble dessuten slått konkurs i forrige måned.

NEDTUR: Kari Traa er en av investorene i Norbrew.

– Det er nok ikke mye verdi igjen i de aksjene, sier styreleder i Norbrew, Geir Hjorth, til Nettavisen, som for tiden jobber for å hente inn mer penger til selskapet.

Var priset til over 70 millioner

Til sammen er det blitt investert 52 millioner kroner i bryggeriet som ble startet opp i 2016, og som på det meste var priset til over 70 millioner kroner, ifølge Hjorth.

Ved siden av Gutta på Turgjengen, Schau og Traa har de profilerte forsvarsadvokatene Harald Stabell og Benedict de Vibe investert i selskapet. I forrige årsrapport oppgis det at selskapet til sammen har 193 aksjonærer.

Hjeltnes var en av de største investorene gjennom selskapet Nan Madol.

NORBREW-INVESTOR: Kristopher Schau

Ifølge 2017-årsrapporten til Hjeltnes' selskap har han investert 440.000 kroner i Norbrew. Markedsverdien til aksjene er nå satt til null.

– Jeg er med på en del startups og noe går bra og noe går dårlig. Det var en god tanke om å slå sammen flere mindre bryggerier, men det ble aldri noe særlig innsats på salgssiden, sier Hjeltnes.

Slått konkurs

Norbrew var en sammenslutning av flere mindre bryggerier. Selskapet eide alle aksjene i Voss Fellesbryggeri, som ble slått konkurs i forrige måned, og hadde en aksjemajoritet på 60 prosent i Haandbryggeriet i Drammen. Selskapet eier dessuten et nytt bryggeri i hovedstaden, Oslo og Akershus Bryggeri.

Voss Fellesbryggeri ble slått konkurs i midten av juni, en følge av at selskapet ikke lyktes med å få fulltegnet en emisjon rundt årsskiftet.

– Selskapet hadde gode produkter og det er en omstrukturering på gang. Opprinnelig var ideen å starte et trivelig bryggeri på Voss som ikke fungerte etter intensjonen, men det kan hende at det som har med Voss å gjøre oppstår igjen, sier Hjeltnes.

Har «trua»

Styreleder Hjorth mener problemene for Norbrew er at alt tok «lengre tid og koster mer enn man hadde som utgangspunkt».

– Men vi har ikke mistet trua. Vi har fortsatt ambisjoner om å lykkes. Vi har etablert et godt skikkelig produkt i Oslo og Akershus bryggeri og Northern & Co på Fedje. Det var synd at vi ikke lyktes med å få inn ny kapital på Voss, men sånn er det. Det er ikke automatikk i at man lykkes med alt, sier styrelederen.

