TV-produsent tapte over 50 millioner kroner i 2017

2017 var et marerittår for «Lilyhammer»-produsenten Rubicon.

Dagens Næringsliv (krever abonnement) har sett på regnskapstallene for 2017 til de 12 største produksjonsselskapene i TV-bransjen.

Totalt omsatte selskapene for 1211,7 milliarder kroner, som er 18,8 millioner mer enn i 2016.

Men Rubicon, selskapet som blant annet har produsert NRK-suksessen «Lilyhammer», hadde et tøft 2017, skriver avisen.

Produksjonsselskapet var på høyden da det produserte «Lilyhammer» for NRK og Netflix. Serien gikk på TV fra 2012 til 2014. I 2017 tapte Rubicon over 50 millioner kroner, skriver DN. I tillegg hadde de tøffe nedbemanningsrunder.

– 2017 var et tøft år økonomisk, og vi identifiserte en del forandringer som vi måtte gjøre med ledelsen av selskapet. Disse ble gjennomført i første kvartal av 2018, sier Karin Stjärne, konstituert administrerende direktør for Rubicon Tv as til DN.

Bortsett fra et hopp i 2014, har Rubicon hatt en negativ trend på resultatsiden.

– Selskapet er blitt organisert og tilpasset etter en tid med høy omsetning, men og med mange faste kostnader. Nå har vi fått ordnet i disse og tilpasset selskapet etter virkeligheten. Det er viktig for oss å organisere Rubicon etter dagens utfordringer og de nye behovene som våre kunder har, sier Stjärne til DN.

Mest sett siste uken