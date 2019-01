Tyske lungespesialister slakter diesel-hysteriet

100 lungespesialister i Tyskland mener hysteriet rundt svevestøv og diesel-biler er rent hysteri.

De 100 lungespesialistene har undertegnet et opprop, initiert av tidligere president for det tyske lungespesialistforbundet Dieter Köhler, mot EUs grenseverdier for svevestøv og nitrogenoksider - som har utløst kjøreforbud mot dieselbiler flere steder i Europa, skriver Finansavisen mandag.

I oppropet heter det blant annet: «på nåværende tidspunkt finnes det ikke noen vitenskapelig begrunnelse for de gjeldende grenseverdiene for svevestøv og NOx».

Slakter bruk av data - «fullstendig sludder»

I Tyskland har myndighetene hittil antatt at antall dødsfall grunnet nitrogenoksider årlig er hele 13.000 personer, og antall dødsfall grunnet svevestøv til 80.000 mennesker, skriver Finansavisen.

Ifølge oppropet ligger det en påfallende mangel på observasjoner bak myndighetenes påstand og dataene skal være brukte på systematisk feil måte. I tillegg skal dataene være tolket ekstremt ensidig.

Köhler selv oppsummerer kritikken og karakteriserer EUs grenseverdier og påfølgende kjøreforbud i flere tyske byer som «fullstendig sludder».

- Hvis man sammenligner belastningen en røyker utsetter seg for, og sammenligner med den påståtte belastningen fra svevestøv, måtte enhver røyker i prinsipp falle død om etter få uker, sier han til den tyske avisen Die Welt, skriver Finansavisen.

Får motbør

Köhler og de andre bak oppropet møter motbør fra blant annet lungespesialist Frank Powitz, som sitter i ledelsen i det tyske lungespsialistforbundet. Han kan ikke tro det han hører.

- Vi har virkelig gode data fra seriøse folkehelseprofessorer, som har påvist sterke sammenhenger, sier han ifølge Finansavisen.

Får også slakt i Norge

Også i Norge er det høylydt diskusjon rundt bruk av vitenskapelig data rundt svevestøv og NOx-utslipp.

Vi må huske på at 185 mennesker dør for tidlig hvert år på grunn av dårlig luftkvalitet og da er vi nødt til å sette helsa først, sa Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Berg til Dagbladet etter at hovedstadens første dieselforbud var gjennomført i midten av januar.

Problemet med uttalelsen var at rapporten som snakket om 185 for tidlig døde handlet om noe helt annet enn det Berg trodde. Les mer i saken:

