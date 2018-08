Uro i Tyrkia gir årsverste for kronen

Den norske kronen faller mandag til det svakeste nivået mot dollaren så langt i år. Kollapsen til en annen valuta har skylden.

Den norske kronen var mandag på sitt svakeste mot den amerikanske dollaren så langt i år. en dollar koster nå 8,4 kroner.

Nedturen skyldes kollapsen til en annen valuta, som sjelden har så mye å si for kronen, nemlig den tyrkiske liren.

Liren svekket seg 25 prosent mot dollaren i forrige uke, drevet av uenighet mellom Tyrkia og USA om en fengslet amerikansk pastor. USA har reagert med å doble tollen på tyrkisk stål og aluminium.

All uroen gjør at investorene flykter ikke bare fra den tyrkiske valutaen, men også andre mindre, og volatile, valutaer som kronen.

- Det som skjer i Tyrkia bidrar definitivt til å trekker kronen ned. Når det er mye uro, spesielt i børsmarkedet, ser vi at investorer foretrekker de store, trygge valutaene som dollaren og euroen. Det gjør at kronen svekker seg, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til Nettavisen.

Press på liren

Østnor understreker at problemene til Tyrkia stikker dypere enn problemene med USA.

- Det har vært press på den tyrkiske liren det siste året, blant annet som følge av usikkerhet rundt hvor uavhengig den tyrkiske sentralbanken er i pengepolitikken, sier Østnor.

VALUTASTRATEG: Magne Østnor i DNB Markets.

Han viser til at sentralbanken ikke har vært villig til å sette opp renten nok til å motvirke den kraftige inflasjonen i landet. Det skyldes trolig politisk press for Erdogan-regimet for å holde rentene lave og dermed bidra til vekst på kort sikt.

- Vi ser en økonomisk politikk som virker å fortrekke kortsiktig vinning, sier Østnor.

Billig ferie

Men selv om den norske kronen har svekket seg mot dollaren og euroen, er det ingen tvil om at ferie i Tyrkia er blitt betydelig billigere det siste året. Bare siden årsskifte er verdien av liren nesten halvert seg mot kronen.

STYRKER SEG: Den tyrkiske liren har halvert seg i verdi mot den norske kronen siden årsskiftet.

Men før du bestille høstferie-tur til Istanbul, bør du ta høyde for at lire kan få en voldsomt comeback.

- Det er snakk om en hjelpepakke fra Det internasjonale valutafondet, så det er en åpenbar mulighet at utviklingen blir snudd. Det er også mulighet at man kommer til enighet med USA om den fengslede presten, men ja, det er blitt billigere å dra på reise dit, sier Østnor.

