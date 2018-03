USA innfører sanksjoner mot Russland

Det hvite hus annonserer at USA innfører sanksjoner for innblanding i det amerikanske presidentvalget.

NEW YORK (Nettavisen): Sanksjonene rammer blant annet et firma som heter Internet Research Agency, en «trollfabrikk» som produserte splittende poster i sosiale medier under valgkampen.

Jevgenij Viktorovitsj Prigozjin er inkludert i sanksjonene. Han støtter dette firmaet økonomisk, og har ifølge CNN dype forbindelser til Russlands president Bladimir Putin. Han ble siktet av FBIs spesialetterforsker Robert Mueller tidligere i år.

Totalt innfører Trump-administrasjonen sanksjoner mot fem enheter og 19 individer, melder CNN. 13 av disse personene ble også tiltalt av Mueller tidligere i år.

Sanksjonene lot vente på seg. Kongressens tidsfrist for å innføre sanksjonene gikk ut for halvannen måned side, påpeker nyhetskanalen.

Sanksjonene kommer gjennom en presidentordre og en lov som Kongressen vedtok i fjor sommer, for å legge press på president Donald Trump i denne saken.

Ifølge Det hvite hus kan det komme flere sanksjoner i tiden framover.

- Dette er på ingen måte slutten på vårt arbeid om å instruere herr Putin om å endre oppførsel, sier en seniormedarbeider i administrasjonen ifølge CNN.

Sanksjonene inkluderer ifølge The New York Times et russisk forsøk på å trenge seg inn i energinettverket i USA, noe som tidligere har vært ukjent for offentligheten.

- Administrasjonen konfronterer og svarer på ondsinnet russisk cyberaktivitet, inkludert deres forsøk på å blande seg inn i amerikanske valg, destruktive nettangrep og inntrengingsforsøk i kritisk infrastruktur. Disse målrettede sanksjonene er en del av et bredere forsøk på å adressere de pågående angrepene som kommer fra Russland, sier finansminister Steven Mnuchin.

Nyheten om sanksjonene kommer dagen etter at USAs FN-ambassadør Nikki Haley kom med kraftig kritikk av Russland og støttet Storbritannia i påstanden om at russiske myndigheter står bak forgiftningen av en russisk eks-spion og hans datter i London.

