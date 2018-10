USA: Kina manipulerer ikke valuta

Kina manipulerer ikke valuta, men landets valutasystem mangler innsyn, uttaler USAs handelsminister Steven Mnuchin.

Kinas vekslingspraksis og den svekkede valutaen yuan er av «særlig bekymring», uttalte Mnuchin onsdag.

– Dette utgjør store utfordringer i arbeidet med å oppnå en mer rettferdig og balansert handel. Vi fortsetter å følge med på situasjonen og vurdere Kinas valutapraksis, inkludert pågående diskusjoner med landets sentralbank, sa Mnuchin.

Mnuchin er opptatt av at den kinesiske valutaens svekkelse bidrar til å øke USAs handelsunderskudd med Kina.

Han har besluttet å sette Kina og de fem landene Tyskland, India, Japan, Sør-Korea og Sveits på en liste som Washington skal følge nøye med på.

Amerikanske myndigheter foretar denne type gjennomgang hvert halvår. Land som ikke oppfyller USAs kriterier blir stemplet valutamanipulator – et stempel Kina enda en gang unngår.

President Donald Trump har på sin side anklaget Kina for valutamanipulasjon – en anklage han fremmet i juli. Det internasjonale pengefondet (IMF) slo tilbake og sa det ikke foreligger bevis for at landet manipulerer sin egen valuta for å sikre seg handelsfordeler.

