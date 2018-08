Utvalg: Oljefondet bør ikke selge seg ut av olje- og energiaksjer

Mener ikke salg vil gi en effektiv forsikring mot lavere oljepris.

- Vi har et ganske klart svar på spørsmålet om SPU bør trekke seg ut av energisektoren. Vi vil ikke råde dem til det, sier utvalgsleder Øystein Thøgersen på en pressekonferanse fredag.

Sammen med Harald Magnus Andreassen og Olaug Svarva skulle NHH-rektor Thøgersen vurdere om Statens pensjonsfond utland (SPU), også kjent som Oljefondet, burde selge seg ut av olje- og energiaksjer. Formålet vil være å gjøre Norge mer robust i møte med en mulig fremtidig oljeprissmell.

Historisk lav

Nå har Siv Jensen fått et klart svar.

- Å selge energiaksjene i SPU er ikke en effektiv forsikring mot lavere oljepris i fremtiden. Energiaksjene i fondet gir bare et marginalt bidrag til nasjonens oljeprisrisiko, sier Thøgersen videre.

Han viser blant annet til at sammenhengen mellom oljepris og energiaksjer ikke er spesielt sterk. Et prosents fall i oljeprisen vil ifølge utvalget nemlig kun gi 0,2 prosents fall i energiaksjer.

Ved en varig endring i fremtidige oljeaksjer, vil dessuten Norge ifølge utvalget tape 1750 milliarder kroner. Gevinsten ved å selge seg ut av energiaksjer, som altså er ment som en forsikring mot dette, vil imidlertid være kun 13 milliarder kroner.

- Det er slik at hvis du ønsker en brannforsikring, så vil du jo være for å kunne bygge opp et hus som er omtrent like bra som det du hadde. Denne forsikringen gir seg bare bussbilletten til hotellet, sier Thøgersen.

De påpeker dessuten at mesteparten av oljen i Norge allerede er hentet opp fra bakken og "gjort om" til penger.

– Forsikring er ikke gratis og behovet for en slik forsikring er historisk lavt, sier Thøgersen.

Bedre å selge seg ned i Equinor

De mener det er andre måter som Norge bedre kan sikre seg mot en oljeprisnedgang. Utvalget mener det er mer effektivt å selge statlige eierposter i Equinor eller Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

"Dette er eierposter som utgjør en vesentlig del av oljeprisrisikoen på norsk sokkel, mens energiaksjene i SPU er en bredt diversifisert investering i internasjonale selskaper", skriver utvalget.

De mener at dersom eier i tillegg er opptatt av å redusere klimarisiko i SPU, kan det heller være en god idé å vurdere å styrke arbeidet overfor de enkeltselskapene med størst klimarisiko.

