Varsler fire år med økte boligpriser

Boligprisfallet i Norge er over, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse.

Fra og med i år blir det en tiltagende stigning i norske boligpriser hvert år frem til og med 2021, ifølge de ferske boligprisprognosene, skriver Dagens Næringsliv (bak betalingsmur).

- Ingen ny bonanza

– Boligmarkedet går mot lysere tider, men det blir ingen ny bonanza, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse til avisen.

Han tror oppgangen blir «moderat» fordi boligprisene allerede er høye, det kommer mange nye boliger på markedet, befolkningsveksten har avtatt, svak renteoppgang bremser prisveksten og boliglån skal fortsatt begrenses til fem gnager inntekt.

- Opp 8,5 prosent

Ifølge de nye prognosene, som presenteres i regi av Norges Eiendomsmeglerforbund tirsdag, vil gjennomsnittsprisene på landsbasis for 2021 vil være 8,5 prosent høyere enn i 2017.

For Oslo er det ventet at de gjennomsnittlige boligprisene vil stige 11,5 prosent i denne perioden.

– Nedkjølingen av boligmarkedet bidrar til at vi venter et klart fall i boliginvesteringene særlig i 2019 og 2020, som bidrar til å dempe veksten i norsk økonomi og til at boligprisveksten etter hvert vil ta seg opp, sier Benedictow til DN.

