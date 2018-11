Varsler nytt søksmål: Oslo kommune kan måtte tilbakebetale 444 millioner kroner

Oslo kommune kan risikere å måtte tilbakebetale hele 444 millioner kroner i boligskatt til borgerne.

31. oktober ble det klart at Oslo kommune hadde skrevet ut eiendomsskatten for 2016 for sent, og måtte betale tilbake til alle som hadde sendt inn en klage.

Om den dommen blir rettskraftig vil alle klagerne ha krav på 267 millioner kroner til sammen.

Nå har det kommet en prosessvarsel om et nytt søksmål fra advokat Bettina Banoun, i advokatfirmaet Wiersholm.

– Vi sender i dag et varsel om et mulig nytt gruppesøksmål, hvor vi som direkte konsekvens av Borgartings dom påpeker at det er ulovlig å ilegge tre promille skatt for 2017, sier hun til onsdagens utgave av Dagens Næringsliv.

Om dette søksmålet også vinner fram kan bystyret få et krav på å tilbakebetale til sammen hele 444 millioner kroner.

Promille

Saken fra 2017 handlet om hvor mange promille med boligskatt kommunene var pliktig til å kreve i fjor. Når eiendomsskatt skal innkreves for det første året er det nemlig en ramme på to promille.

I fjor krevde kommunen inn tre promille boligskatt, noe som beløp seg på totalt 530 millioner kroner.

Banoun opplyser nå til Dagens Næringsliv at siden 2016-boligskatten er ugyldig, må også 2017 bli sett på som det første året for innkreving.

Om alle borgerne, inkludert klagerne, skal få betalt tilbake den siste av tre promillene fra skatten i 2017, lyder dette 177 millioner kroner.

- Kan ikke tjene på egne feil

Ifølge Banoun er det liten tvil om at både vanlige borgere og klagerne må få tilbake pengene om dommen blir rettskraftig.

– Det vil være i strid med alt som er grunnleggende om kommunen skal tjene på sine feil, og særlig på sine forsettlige feil. Dette var jo et planlagt fristbrudd – de forholdt seg ikke til 1. mars-fristen, de lot som den ikke eksisterte, sier hun.

IKKE AVGJORT: Finansbyråd Robert Steen (Ap) forteller at det enda ikke er avgjort om saken vil ankes eller ikke.

Ankefristen er på én måned for Oslo kommune, men finansbyråd Robert Steen (Ap) vil ikke kommentere saken til Dagens Næringsliv.

Til nettstedet forteller han at kommuneadvokaten nå er i ferd med å gå gjennom dommer svært nøye, og at en avgjørelse vil bli tatt i god tid før ankefristen 28. november.

