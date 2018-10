Vedum: - Jeg synes det er rart at Siv Jensen tør

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen ikke har noen grunn til å skryte av sine kutt i elavgiften og sukkeravgiften.

STORTINGET (Nettavisen): I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019, foreslår finansminister Siv Jensen (Frp) å kutte elavgiften med 650 millioner kroner. I fjor ga avgiften en inntekt til staten på 10 milliarder.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, synes imidlertid ikke at kuttet er særlig mye å skryte av.

- Jeg mener at regjeringens avgiftspolitikk har vært helt feilslått, og så står Siv Jensen og skryter av at hun har tatt bort en femtedel av avgiftsøkningen på elavgiften. Det synes jeg nesten er litt rart at hun tør, når du har økt avgiften masse, sier Vedum til Nettavisen.

Elavgiften reduseres med 1 øre per kWh til 15,83 øre per kWh, noe som betyr cirka 200 kroner for en gjennomsnittlig enebolig. Men da Høyre og Frp kom i regjering i 2013, var avgiften mye lavere, på 11,61 øre per kWh.

VIL KUTTE MER: Selv om Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum smilte i Stortinget mandag, var han langt fra fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett. Nå vil han ha bort hele sukkeravgiften.

- Galskap fra dag én

Vedum mener regjeringen heller ikke gjør nok med den omstridte sukkeravgiften, som i forslaget til statsbudsjett reduseres for sjokolade- og sukkervarer.

I fjor ble sukkeravgiften for disse produktene økt med hele 83 prosent, men økningen blir nå reversert. Endringen gjelder imidlertid ikke alkoholfrie drikkevarer, som fikk en avgiftsøkning på over 40 prosent.

- Vi har sagt at det har vært galskap fra dag én, fra første sekund da vi så avgiften. Og så gjør man det bare halvveis, for Freia og Nidar og den type produkter, men ikke for bryggerinæringen. Det skjønner jeg ikke hvorfor man ikke gjør, for bryggerinæringen er også blant de næringene som er mest utsatt for grensehandel, sier Sp-lederen.

Han mener det absolutt ikke er nok at regjeringen vil sette ned et utvalg, som skal vurdere det som står igjen av sukkeravgiften.

- Man kan ikke vente flere år før man konkluderer, men gjøre om økningen for bryggerinæringen med en gang, påpeker Vedum.

- Se på 350-kronersgrensa

Vedum reagerer dessuten på at regjeringen beholder 350-kronersgrensen for tollfri netthandel fra utlandet.

- Vi må se på 350-kronersgrensa, for den straffer norske arbeidsplasser og norsk næringsliv, mens den belønner utenlandske aktører, sier han, og konstaterer:

- Vi må ha politikere i Norge som belønner norsk næringsliv.

HÅPER: Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier han håper dette er det siste statsbudsjettet som regjeringen Solberg legger fram.

Moxnes: - Håper det er siste gang

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har heller ikke mye til overs for regjeringens forslag til statsbudsjett.

- Det har blitt dyrere å reise til jobben, dyrere å spise på jobben, dyrere å miste jobben - samtidig som arvinger og aksjeeiere får skattekutt i gave. Jeg håper dette statsbudsjettforslaget blir sist gang Erna Solberg og Siv Jensen får mulighet til å ta Norge i feil retning, skriver han på Facebook.

Overfor Nettavisen legger han ikke skjul på at han tror budsjettet ikke vil nå gjennom hos KrF, som nå skal ta sitt skjebnevalg om politisk side.

- Dette er regjeringens avskjedssøknad, mener Moxnes.

