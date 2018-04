Vegvesenet sier nei til sex i rundkjøringer

Veidirektør Terje Moe Gustavsen mener russefeiringen er fortjent, men fraråder sterkt å ta knuter ved å ha sex i en rundkjøring eller å løpe naken over bruer.

Det skriver han i en pressemelding onsdag.

– Russeknuter hører med. Det utvises stor fantasi for å sette russen på morsomme og til dels krevende prøver. Sett fra et «voksent» ståsted, påkaller nok noen av knutereglene ordene tåpelig og merkelig i hjernen, men det er jo ment som et uttrykk for fest og moro, sier veidirektøren.

Han minner samtidig om at opphold ved og i rundkjøringer er trafikkfarlig – og forteller at han leste om knutereglene til Ringsaker-russen i Ringsaker blad. Der heter det blant at det belønnes med et bilde av Miljøgata dersom man har beskyttet sex ved alle de tre rundkjøringene mellom Shell og Jafs.

Han reager også – med en smule humor – på knuteregelen om å løpe naken over den 1.420 meter lange Mjøsbrua.

– Det er kanskje ikke farlig for løperen å være uten klær på brua, men de som kjører kan jo få en vel stor overraskelse ved å se nakne mennesker på brua og helt glemme at de kjører bil, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

(©NTB)

