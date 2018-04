Venner og kolleger sørger over drept AFP-fotograf

Minst ni journalister var blant de 25 som ble drept i IS-angrepet i Kabul mandag. En av dem, Shah Marai, var en av AFPs mest erfarne pressefotografer.

Marai etterlater seg seks barn. Han beskrives av kolleger som en svært dyktig og nysgjerrig fotograf, som var velsignet med et «vidunderlig blikk».

– Shah Marai var rolig, smilende og positiv. Han var aldri redd for fare, skriver BBCs produsent i Kabul, Mahfouz Zubaide, i en hyllest til kollegaen og barndomsvennen på BBCs nettsider.

Den britiske rikskringkastingen har også lagt ut en rekke av bildene hans som en hyllest til fotografen.

Blodigste siden Talibans fall

Også BBC mistet en reporter i krigen i Afghanistan mandag. Den 29 år gamle journalisten Ahmad Shah ble drept i et angrep i provinsen Khost øst i landet, opplyser kringkasteren.

– Han hadde jobbet for BBCs afghanske tjeneste i over et år og hadde allerede etablert seg som en høyt kvalifisert journalist som var et respektert og populært medlem av sitt team, sier BBC World Service-direktør Jamie Angus.

Shah var den tiende journalisten som ble drept i Afghanistan mandag, og angrepene er de blodigste rettet mot mediene i landet siden Talibans fall i 2001, ifølge organisasjonen Reportere uten grenser (RSF).

– Sannheten gjør vondt

Shah Marai har jobbet for det franske nyhetsbyrået AFP siden 1996 og var nå sjeffotograf ved AFPs Kabul-kontor. Han var en sentral person i det tett sammensveisede pressemiljøet i den afghanske hovedstaden.

– På dager som denne, så er sannheten fæl. Sannheten gjør vondt. Vår venn, den store fotografen Shah Marai, er blant de drepte i den andre eksplosjonen i Kabul i morges. Han gjorde jobben sin, slik han har gjort i to tiår, skriver Mujib Mashal, korrespondent for New York Times.

Også Christine Roehrs, sjef for det tyske nyhetsbyrået DPA i Afghanistan og Pakistan, hyller den nå avdøde fotografen.

– Dette er helt forferdelig … @shahmarai har uten frykt tatt utallige bilder fra den afghanske krigen, ofte på nært hold, og han fortalte historien på en unik og rørende måte. For et tap, skriver hun.

– Umistelig

– NEI, vi kan ikke miste Marai, jeg er helt knust, skriver tidligere talsmann for Afghanistans innenriksdepartement, Sediq Sediqqi.

Den første bomben som rammet Kabul mandag morgen, ble utløst av en motorsyklist. Et kvarter senere, da mange pressefolk hadde kommet til stedet, gikk en ny bombe av, tilsynelatende av en mann til fots som løp til stedet sammen med journalistene.

Angrepet så dermed ut til å være myntet nettopp på journalistene. Den ytterliggående islamistgruppa IS hevder å stå bak.

Blant de andre journalistene som ble drept, jobbet tre for Radio Free Europa, én for Tolo News og to for den afghanske TV-kanalen 1TV.

I tillegg til angrepene i Kabul og Khost, ble minst elleve barn drept i et angrep i Kandahar-provinsen sør i Afghanistan mandag.

