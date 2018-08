Vi har testet i fem uker: Apple Pay har et gigantisk problem

Apple Pay er både suverent og en gedigen skuffelse.

I midten av juni lanserte Apple sin betalingsløsning Pay i Norge. Selv om de fleste storbankene boikotter tjenesten, ble det plutselig mulig for norske forbrukere å ta ibruk den første virkelig brukervennlige mobilbetalingstjenesten.

Nå har vi testet ut tjenesten i sommer, og våre erfaringer er veldig blandet.

Boikott ingen hindring

Selv om vi er kunde av en bank som boikotter Apple Pay, er det ikke vanskelig å skaffe seg tjenesten. For vår del var det en rask registrering hos Santander, som tilbyr gratis kredittkort uten at du trenger å flytte noen banktjenester.

Dette gjorde vi riktignok med litt tungt hjerte, for Santander er ikke glad i alle brukervennlige løsninger: De tilbyr verken e-faktura eller autogiro på sine kredittkort, mens mange andre bedrifter krever at du skal bruke disse løsningene.

Det er det bare én forklaring på: De tjener kun penger på kundene om de ikke betaler (alt) innen forfall. Sjansen for at de ikke gjør det øker når det ikke skjer automatisk.

I tillegg til Santander, har Nordea støtte for tjenesten, mens Sbanken «snart» vil være på plass.

Når en sitter med kredittkortet i hånda, har Apple laget en utrolig sømløs prosess for å registrere det i Pay-løsningen. Du åpner Wallet-appen, trykker på registrering, holder kortet foran kameraet - og resten går av seg selv.

Å registrere et kort er såre enkelt: Gå til Wallet-appen, kameraet på mobilen gjenkjenner all informasjon på kredittkortet, en bekreftelses-SMS blir sendt til deg som automatisk gjenkjennes av mobilen - og så er du i gang.

Fungerer teknisk problemfritt

Etter fem fem ukers bruk, er vår erfaring at tjenesten isolert sett fungerer helt knirkefritt.

Aller best fungerer det om du har Apples egen smartklokke: For å betale dobbeltrykker du på knappen på siden av klokken og legger armen inntil kortleseren. Registreringen av kjøpet skjer umiddelbart.

Ingen PIN-kode er nødvendig, ingen "Trykk OK".

Apple Watch har lenge manglet et virkelig godt salgsargument i Norge. Med Apple Pay har den langt på vei fått et.

Med mobilen er det hakket mer komplisert: Du dobbettrykker først på av/på-knappen på siden av telefonen, så må du autentisere deg gjennom fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning - og så legger du mobilen inntil kortleseren.

For iPhone 7/8 er dette ekstra steget noe du nesten ikke tenker på, siden du nærmest naturlig legger tommelen på fingeravtrykkleseren når du holder telefonen.

Det er lettere å betale med en iPhone med fingeravtrykkleser.

Med iPhone X er det litt mer plunder: Først må du dobbelklikke, så må du vri telefonen mot ansiktet og håpe at dette er en av gangene telefonen gjenkjenner deg raskt.

Det er det dessverre ikke sikkert den gjør. Som de fleste har fått med seg er ansiktsgjenkjenningen på iPhone X den beste på markedet, men likevel ikke er i nærheten av perfekt, spesielt utendørs og kraftig belysning. Det kan bety forsinkelse, flere forsøk - eller at du faktisk må taste inn koden din.

Vi håper virkelig at Apple gjeninnfører fingeravtrykkleseren på neste generasjon.

Langt fra perfekt

Selv om tjenesten teknisk fungerer veldig godt, betyr det ikke at Apple Pay er i nærheten av å oppfylle sitt potensial. Det ikke tilstrekkelig at det er enkelt å betale hvis du likevel står med telefonen i hånda i kaffebar-køen.

Utfordringene kan derimot grovt deles inn i to:

Problem 1: Fungerer ikke 2 av 3 steder

Hovedproblemet er at tjenesten kun fungerer på rundt 1 av 3 utsalgssteder i Norge.

Det høres mye ut, men det betyr at den er ubrukelig på flertallet av stedene du besøker. Dette inkluderer alle de store matvarekjedene.

At en butikk støtter tjenesten, betyr heller ikke at de gjør det over alt. Cirkle K støtter for eksempel Apple Pay, men kun i de betjente kassene. Du må fortsatt ha kortet klart ved pumpene, med mindre du ønsker å stå i kø bak de fire personene som skal kjøpe seg pølse og annen mat.

Circle K skryter av at de støtter Apple Pay. Men ikke hvis du bare skal fylle drivstoff raskest mulig.

Etter hvert finner du deg noen greie tommelfingerregler for hvor du kan bruke tjenesten: Grovt sett kan du si at tjenesten fungerer der det er dyrt - mens der det er billig må du frem med lommeboka.

Reitan-gruppen er et godt eksempel: Du kan betale med mobilen på dyre Narvesen og 7 Eleven, men på Rema 1000 må du frem med kortet.

Hovedårsaken er at Apple Pay kun støtter betaling over VISA-delen av kortet ditt, ikke gjennom Bank Axept-delen. Det betyr at butikken du handler i må betale et (mye) større gebyr, og det er det ikke alle som ønsker.

Problem 2: Du vet ikke hvor det fungerer

Verre blir det av at det ikke er noen god merkeordning for hvilke butikker som faktisk støtter tjenesten - og du kan ikke alltid gjenkjenne det på selve terminalene: At en terminal støtter mobilbetaling, betyr ikke at tjenesten er aktivert.

Dermed vil du raskt oppleve at står der og forsøker å gni klokka di mot betalingsterminalen, mens de bak kassa bare ser dumt på deg.

At en kortterminal fysisk støtter kontaktløst betaling, er ikke det samme som at den faktisk er aktivert. Noen er merket, andre er det ikke.

På enkelte brukersteder ser det også ut til at de bak kassa må aktivere tjenesten før du kan betale.

- Åja, du bruker den ja, vent litt.

Det er for så vidt ikke noe problem, men det oppleves ikke som noen forenkling - og det går definitivt ikke raskere.

Konklusjon: Oppleves ikke som den forenklingen man søker

De norske bankene forsvarer sin boikott av Apple Pay med det er ganske enkelt å betale med kort i dag. Det har de helt rett i.

Det er ingen som har et drivende behov for å betale med mobilen. Målet med mobilbetaling må derfor gjøre at det gjør noe vesentlig enklere. Dette målet er i stor grad å kunne la lommeboka ligge igjen hjemme.

Apple har laget en god og brukervennlig tjeneste, men per i dag må du planlegge deg rundt hullene. For noen kan det fungere, men vi har ikke planer om å handle på bensinstasjonen fremfor matbutikken for å kunne legge igjen lommeboka hjemme.

Det som skal til for at Apple Pay skal lykkes i Norge handler ikke om at DNB og Sparebanken 1 skal gi etter for presset. Det er lett for deres kunder å ta ibruke Apple Pay uten å bytte bank. Derimot trenger de at mange, mange flere utsalgsteder støtter tjenesten - spesielt matvarekjedene. Det skjer neppe før Bank Axept innføres.

Du bør ikke holde pusten: BankAxept eies av samme selskap som eier Vipps og BankID. De har ingen interesse av å samarbeide med Apple. Faktisk hindrer Apple alle konkurrenter i å lage en lignende kontaktløs betalingstjeneste på iPhone - noe Vipps veldig gjerne ønsker å gjøre.

NB! Apple Pay kan også brukes ved netthandel på mobil, og har god funksjonalitet på dette som gjør at du i prinsippet bare med et par klikk kan betale og automatisk registrert leveringsadresse. Dessverre er antall nettbutikker som støtter dette svært begrenset - og når sant skal sies har Vipps en nesten like god tjeneste på gang.

Elkjøp har fungert som pilotkunder for begge tjenestene, mens for eksempel Norges største nettbutikk Komplett ikke støtter noen - men sier at de vurderer dette fortløpende.

