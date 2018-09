Vil bli billigst på øl: – Skal slå Kiwi og Rema på pris

Gulating vil ha slutt på de høye prisene på øl.

(Romerikes Blad): – Vi skal være billigst på øl, og skal slå både Kiwi og Rema på pris, sier gründer og daglig leder Rolf Ivar Skår i Gulating, landets største utsalgskjede for spesialbrygget øl, til E24.

Priskrigen ble lansert da alle franchisetagerne var samlet før sommeren. Siden Gulating både eier leverandør, grossist-og detaljleddet, står de friere i prissettingen enn dagligvarekjedene gjør, påpeker Skår.

– Vi vil vise at øl ikke trenger å være dyrt. Dagligvarekjedene har tjent altfor mye penger på øl, og vi er klare for å slåss for å holde prisene nede, fortsetter han.

Øl under 30 kroner

Gulating-kjeden har hovedkontorer på Strømmen og har i dag åtte puber og 23 ølutsalg. Målet er ifølge Gulating at folk skal kunne kjøpe spesialøl til under 30 kroner.

– Vi er glade for all konkurranse, og skal alltid jobbe for å ha konkurransedyktige priser på alle varer, svarer kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin. Rema 1000 sier til E24 at de ikke ønsker å kommentere priskrigen.

Vil bli størst

På forsommeren fikk Gulating på plass en avtale med flere bryggerier, blant annet bryggerikjempen Hansa Borg.

Som et ledd i å bli Norges største pubkjede, har Gulating ambisjoner om å etablere ti nye puber i året, noe som vil koste eierne 100 millioner kroner i investeringer. Samarbeidet med Hansa Borg skal bidra til dette.

– Gulating er bygget på en grunnidé om å gjøre det store mangfoldet av norsk håndverksbrygget øl tilgjengelig, og å la folket selv bestemme, uttalte Skår da samarbeidet ble kjent.

