Vil bygge skyskraper på Fornebu

Kjell Inge Røkke vil bygge en skyskraper som er høyere enn Oslo Plaza på Fornebu.

Det er Budstikka som omtaler de ambisiøse byggeplanene til Aker-eide FP Eiendom. Arkitekten Gert Wingårdh har tegnet en ny 200 meter høy skyskraper på 60 etasjer, noe som er 80 meter høyere enn Oslo Plaza.

Planen er at bygget skal være hovedkvarter for World Ocean Headquarters. Bygget vil få et areal på 65.000 kvadratmeter. Kostnadsrammen er ca. tre milliarder kroner.

Saken er hentet fra Estate Nyheter

– Målet med dette bygget er at Norge tar posisjonen som verdens ledende havnasjon i sterk konkurranse med mange andre land, sier Torstein Storækre i FP Eiendom, ifølge Aftenposten.

Kjell Inge Røkke.

Dersom Fornebu får Word Ocean Headquarters, skal bygget huse både forskere, byråkrater, gründere, bedrifter, NGO-er og finansaktører. Huset skal ledes av Nina Jensen, som har vært sjef i WWF og er sjef for forsknings- og ekspedisjonsskipet REV Ocean.

Ifølge Aftenposten er tomt og finansiering klar. Men planene må godkjennes av Bærum kommune. World Ocean Headquarters kan stå ferdig i 2023.

