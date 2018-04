Vil fjerne netthandel under 350 kroner

Regjeringen må utrede å fjerne avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner, krever KrF.

– Når du kjøper en vare i Norge, blir den ilagt moms. Utenlandske arbeidsplasser og bedrifter blir dermed favorisert gjennom at de slipper å få 25 prosent moms på varer opp til 350 kroner, sier KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Han har sett seg lei på avgiftsfritaket og fremmer derfor i Stortinget tirsdag et forslag om å utrede en regelendring. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget med utredningen senest i neste års statsbudsjett.

– I Norge er dette er ekstremt viktige arbeidsplasser for personer som ikke nødvendigvis har lang utdanning, understreker Ropstad.

KrF krevde også i budsjettforhandlingene i fjor høst å få fjernet avgiftsfritaket for småhandel på nett fra utlandet, men fikk ikke medhold den gang.

Les også: Priseksplosjon på strøm, klær og sko

Finanspolitisk talsmann for KrF Kjell Ingolf Ropstad tar på nytt opp kampen mot avgiftsfritak for netthandel fra utlandet på under 350 kroner, som han er lite begeistret for.

– To milliarder

Den omstridte sukkeravgiften, som ble innført 1. januar i år og øker avgiften på sukker, brus og andre alkoholfrie drikkevarer, har igjen aktualisert problemstillingen. Næringen er ikke i tvil om at avgiften undergraver norsk industri og arbeidsplasser og har økt grensehandelen kraftig.

– Avgiften har vist ekstra godt hvorfor grensen må bort, konstaterer Ropstad, som også peker på de rent økonomiske sidene ved saken.

– Jeg vil anslå av avgiftsfritaket koster staten opp mot to milliarder kroner årlig, sier han.

KrF-nestlederen påpeker at forslaget i første omgang handler om å utrede å fjerne avgiftsfritaket, slik at beslutningsgrunnlaget er bedre når saken skal behandles i statsbudsjettet til høsten.

Ropstad understreker dessuten at man må få på plass en ordning som gjør det enkelt for forbrukerne å betale de skatter og avgifter de blir pålagt, for eksempel med en nettkalkulator.

– Poenget er ikke å gjøre det umulig å importere ting. Dette bør kunne løses på en enkel måte.

Omstridt

Avgiftsfritaket har tidligere fått handelsnæringen til å riste på hodet.

– Ifølge statsbudsjettet skal utenlandske nettaktører fortsatt sponses ved at man slipper å betale moms for kjøp under 350 kroner, het det i en lakonisk kommentar fra Virke da fjorårets budsjettenighet var i havn.

Også Senterpartiet har reagert kraftig på avgiftsfritaket og så det umiddelbart i sammenheng med sukkeravgiften.

– Når KrF ikke fikk gjennomslag for å fjerne grensen for momsfri netthandel fra utlandet på 350 kroner, kan vi jo tenke oss hva som blir resultatet: Det blir mer handel over nett og mer svenskehandel. Det er jo en kjensgjerning at brus og godteri er lokkevarer, sa partileder Trygve Slagsvold Vedum i fjor høst.

Nå skal altså Ropstad og KrF forsøke å få med seg Stortinget på en endring.

– Vi har veldig gode forhåpninger om å få flertall for dette, sier han. (©NTB)

Mest sett siste uken