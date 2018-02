Vil flytte CC Vest for å gjøre plass til en «ordentlig by»

Mustad Eiendom vil bygge en ordentlig by på Lilleaker. Blant virkemidlene er boliger der CC Vest er nå, flytting av senteret, mer servering og et skikkelig kulturtilbud.

(Estate Nyheter): Mustad Eiendom har jobbet lenge med visjonen for Lysaker-området og nå begynner adm. direktør Olav Line å se hvordan utviklingen vil bli. Mustad Eiendom eier 330 000 kvadratmeter fra Lysaker stasjon til Lilleaker og mellom Lilleakerveien og Vollsveien. Der er 300 virksomheter på plass i Lilleakerbyen i næringsbyggene og i CC Vest.

– Dette området er fire ganger så stort som Tjuvholmen, og ligger ved et knutepunkt som gir mange muligheter, sier Olav Line til Estate Nyheter.

- Bygge ny bystruktur



Olav Line varsler store forandringer for CC Vest.

– CC Vest fungerer godt som et kjøpesenter, men ikke som en generator for byutviklingen. Dette fordi alt skjer inne på CC Vest. De beste boligtomtene er faktisk ved CC Vest, som har en lav tomteutnyttelse med bare to etasjer. CC Vest-tomten er på 50 000 kvadratmeter. Vi kan tredoble bebyggelsen der og konvertere til bolig. Vi vil klippe av CC Vest og bygge en ny bystruktur, og så flytte senteret bortover. Parkeringen bør legges under bakken, slik det er på Aker Brygge og Tjuvholmen, sier Line.

Området rundt CC Vest og de øvrige eiendommene til Mustad Eiendom er stort sett villaer. Dermed er det ifølge Line ikke mye bystruktur.

– Det åpner for at vi kan bli byen. Vi mangler boliger og vi har en liten grad av servering. Vi vil også ha kultur og hotell her. Under 5 prosent av omsetningen på CC Vest er knyttet til servering. Vi har mål om 25-30 prosent, og flere matopplevelser. Vi har ett av Norges mest kjøpesterke nærmarked, og de skal få Norges beste tilbud innenfor mat og matkultur. Vi vil også ha lokalt fokus, med kortreiste produkter. Det vil for eksempel bli restaurert en frukthage med epletrær, frittgående høner og et drivhus, sier Line.

OLAV LINE i Mustad Eiendom.

300 boliger



Mustad Eiendom ser for seg to scener, hvorav en er ute og en er innendørs.

– Vi jobber også for å få til et bibliotek. Alle gode steder er drevet frem av kultur, fortsetter Mustad Eiendom-sjefen.

På Bærum-siden av Lysaker-elven vil Mustad bygge en flerbrukshall/håndballhall.

I området i nord, ved Ring 3, har Mustad Eiendom brukt 500 millioner kroner på å legge lokk over veien. Der bygger selskapet ca. 300 boliger.

– Noe av det vi ser på, er hvordan vi kan koble den nordre delen med den søndre. Og så handler det om å binde sammen øst og vest over elven og dra nytte av Lysaker stasjon, sier Olav Line.

Vil skape timinuttersbyen



Mustad Eiendom har sin bakgrunn fra virksomheter som har vært i området i hele 150 år. Olav Line er opptatt av bærekraft når han nå planlegger den videre utviklingen for de neste 150 årene.

– Vi har tatt utgangspunkt i FNs bærekraftmål. Når man skal lage by, så må man engasjere seg i samfunnsutviklingen. Vi er på Norges tredje største kollektivknutepunkt, så det er fullt mulig å skape timinuttersbyen her. Folk må kunne høre hjemme her, og vi må teste om det vi gjør oppleves som positivt av stedets brukere, sier Line, som lover at de vil ha mye medvirkning.

Mustad Eiendom er også i dialog med DNT for å opparbeide/forbedre en tursti som kan binde sammen fjorden og Bogstadvannet.

– Det skal bli en turistattraksjon som skal bli en spektakulær opplevelse. Vi vurderer også å utvikle et lite trehotell i tillegg til det store hotellet som er under planlegging.

