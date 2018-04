Vil øke NRK-lisensen til over 3000 kroner

NRK ber om 75 kroner mer i lisens.

NRK ber om at lisensen øker til 3054 kroner inkludert moms i 2019, melder Dagens Næringsliv.

Dersom NRKs forslag går gjennom vil hver husstand måtte betale 3054 kroner i NRK-lisens neste år, inkludert moms på 12 prosent.

Hvis forslaget går gjennom vil NRK til neste år få 5,5 milliarder kroner i lisens.

252.500 inkassovarsler fra NRK

Tidlig i mars skrev Nettavisen at over 250.000 personer har fått inkassovarsel etter manglende lisensbetaling. Totalt hadde NRKs lisensavdeling sendt ut 252.500 inkassovarsler til folk som ikke har betalt lisens.

De som ikke har betalt regningen må nå betale nesten en 200-lapp ekstra i purregebyr.

– Folk er blitt flinkere til å betale, men det er alltid flere som ikke betaler innen fristen på vinteren enn på sommeren, sier avdelingsleder Audun Strand i NRKs lisensavdeling.

I fjor på samme tid sendte NRK ut 247.200 purringer.

Programleder i «Luksusfellen» på TV3, Hallgeir Kvadsheim, er ikke uttalte at han ikke er overrasket over at så mange ikke betaler TV-lisensen.

– Dette er ganske velkjent. Vi ser også dette i vår kreditoroversikt i programmet svært ofte. Krav fra NRK er ofte overrepresentert i de sakene vi løser, sier han.

