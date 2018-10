Øvind Tidemansen tror det er to typer butikkjeder som vil dø

- De har minst å tilby kundene.

- Det er alltid litt forskjellige grunner til at butikkjeder går konkurs, men jeg tror generelt det er to ting som går igjen, sier Øivind Tidemansen til Nettavisen.

Tidemansen er en Norges største investorer innen varehandel. Han er gründeren bak Norges største sportbutikkjede, XXL, og bygde opp Norges største elektronikkjede, Elkjøp, som nå eies av britiske Dixons Carphone.

Ved siden av å være største eier i XXL, er han i dag storeier Elkjøp-konkurrenten Power og møbel- og interiørkjeden Home & Cottage. I sistnevnte er han attpåtil daglig leder.

Flere konkurser

En rekke varhandelskjeder, som Tilbords, Rafens og PM Retail har gått konkurs den siste tiden, mens Nille er blitt overtatt av banken. Tidemansen tror, i likhet med en rekke andre investorer, at flere vil følge.

-Det du ser er at de som har høyest kostnader og dårligst konsept vil tape. De har minst å tilby kundene og egentlig det jo det alt dreier seg om. Du må gi kundene det de vil ha så billig som mulig, sier Tidemansen.

Unik

Tidemansen tror kjedene som forsvinner vil være de som av en eller annen grunn ikke er unike, for eksempel har de ikke egne merkevarer eller et unikt konsept.

- Hvis du ser på Home & Cottage, for eksempel, så er vi unike. Kjeder som ikke har det vil fort forsvinne, sier Tidemansen.

- Men en kjede som XXL har jo nesten ikke egne merkevarer, også sammenliknet med konkurrentene. Hvordan passer det inn med det du sier?

- For kjeder som XXL er det noen annet som avgjør hvem som overlever. Der er det slik at at den mest effektive kjeden med de laveste kostnadene vinner, sier Tidemansen.

Kostnadsleder

XXL har lenge vært kostnadsleder i sportsbransjen. Blant annet hadde XXL et resultat før skatt på 626 millioner kroner i fjor, mens konkurrenten Gresvig (G-sport, G-max og Intersport) tapte 194 millioner.

Tidemansen påpeker at han alltid har solgt kjente merkevarer og tjent penger på det.

- Det er trygt, det er bra og det er lett å kommunisere til kundene. Blir det en priskrig, slik det alltid blir, så er du "last man standing", sier Tidemansen.

Børskollaps

Selv om XXL har marginer mange andre sportskjeder bare drømmer om, har aksjen falt kraftig på børsen det siste året, og ligger nå på sitt suverent laveste noensinne. Tidemansen forklarer imidlertid dette med det uvanlige været i år.

- Det har vært en veldig spesiell sesong, med vinter fra før jul til april, for deretter å gå rett over i sommeren. Det gjorde at vi mistet vårsesongen. Kombinert med at retail er litt "ut" hos investorer, gjør det at XXL har fått en smell som kanskje er litt større enn jeg mener det er grunn til, sier han.

Nettkonkurranse

Han mener at XXL klarer konkurransen fra Internett bra, og viser til at andre, rene nettaktører, som den svenske sportsnettbutikken Sportamore, har høyere kostnader enn dem.

- Det finnes noen nettaktører, men de har ikke spesielt lave kostnader eller store innkjøpsvolum. Vi har lavest kostnader innen sport, så vi kommer til å ha det mye lettere for å tilpasse oss et lavere prisnivå enn andre kjeder. Konkurransen om på nettet skal vi lede an, sier Tidemandsen.

Han viser til at aktører som både er på nett og i fysiske butikker også har fordeler. Han viser til at med en ny fysisk XXL-butikk i et område, øker også markedsføringen der. Det er igjen en fordel også for nettbutikken.

- Vi merker at omsetning på nett i et geografisk område øker når vi åpner butikk der. Vi får mer ut av hver krone vi bruker på reklame hvis vi er tilstede både med fysiske butikker og på nett, sier han.

Men mens XXL fortsatt går relativt godt, har Power hatt problemer og Tidemansen måtte skyte mer penger inn i elektronikkjempen mot slutten av fjoråret. Nå sier han imidlertid at alt går meget bedre.

- Power går bedre i år enn i fjor, og det blir en god pluss i år, sier investoren.

