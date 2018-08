Vindkraft-produksjonen i Norge går øker kraft

... men blekner totalt sammenlignet med vannkraften.

Produksjonen av vannkraft er en av få reelle konkurransefortrinn Norge har i verden, og nye tall fra SSB viser at 95,8 prosent av all strømproduksjonen i Norge er basert på vannkraft i fjor.

Faktisk var 2017 et historisk godt år.

- I 2017 var vannkraftproduksjonen på hele 143 TWh, noe som er tidenes nest høyeste nivå som er registrert. Dette kan blant annet ses i sammenheng med store tilsig til norske vannmagasiner, sier Thomas Aanensen i SSB.

Vindkraften øker betydelig

Det er likevel den kraftige økningen i produksjonen av vindkraft som stikker seg frem.

I 2002 ble det ifølge SSB produsert 0,1 TWh vindkraft i Norge. I 2010 var tallet økt til 0,9 TWh - nesten det samme som de foregående årene. Men siden den gang har produksjonen eksplodert: I 2017 ble det produsert heel 2,9 TWh vindkraft i Norge.

I løpet av det siste halvåret av 2017 økte vinkraftproduksjonen i Norge med hele 35 prosent.

- Vindkraftproduksjonen har økt betydelig de senere årene og var 2,9 TWh i 2017. Det tilsvarer gjennomsnittsforbruket til rundt 180.000 husholdninger, sier Aanensen.

Mer skal det bli

Ifølge SSB er det mye som tyder på at vindkraft kommer til å bli betydelig viktigere i årene som kommer.

- Rekordstore investeringer i vindkraft i 2017 og utsikter til høyere investeringer for inneværende år og neste år trekker i retning av betydelig økning i vindkraftproduksjon fremover. Spesielt viktig er utbyggingen på Fosen i Trøndelag. Her etablerer Statkraft Fosen Vind det som vil bli Europas største vindkraftprosjekt på land. Det er ventet at vindparken på Fosen skal kunne starte produksjonen innen 2020 og ha en forventet årlig produksjon på 3,4 TWh, som er mer enn den samlede vindkraftproduksjonen i rekordåret 2017.

