Vinterparken kjøpte strategisk naboeiendom

Vinterparken har kjøpt Luhrtoppen 2 ved Karihaugen i Lørenskog, på grensen til Oslo.

Vinterparken AS er i full gang med å bygge ut verdens største innendørs skianlegg på Karihaugen i Lørenskog kommune. Nå har Vinterparken også sikret seg naboeiendommen Lurhtoppen 2, som i dag blant annet huser Skeidar. Selger er fondsforvalteren RevCap/Colliers International., skriver Estate Nyheter.

– Det er en eiendom vi har forvaltet i mange år på vegne av RevCap. Vi har økt leieinntektene betydelig i leietiden. Planen var først å leie ut lokaler til Vinterparken, men så ville de i stedet kjøpe eiendommen, sier CEO Thor Bjørdal i Colliers International til Estate Nyheter.

RevCap kjøpte den 32 000 kvadratmeter store kombinasjonseiendommen i 2006 for 328 millioner kroner. Bjørdal vil ikke si noe om hva eiendommen har gått for nå. Men det er grunn til å tro at verdiene har økt i perioden eiendommen har vært eid av RevCap.

– Med kjøpet har vi tatt en strategisk posisjon. Vi utvikler en hel bydel der oppe. Vårt prosjekt Snø er den første fasen i den nye bydelen, sier daglig leder Erik Hammer i Vinterparken Holding.

Han forteller at de har flere mulige brukere som ønsker seg inn, men som må ha lokaler med høy takhøyde som er tilrettelagt for arealkrevende virksomheter.

– Da gikk vi i dialog med Colliers og RevCap og fant at det var strategisk fornuftig å kjøpe eiendommen, sier Hammer.

