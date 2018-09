«Vær-Siri» Kalvig vil redde klimaet

Siri Kalvig var lei av å bare snakke om klimaendringene. Nå skal hun gjøre noe med dem.

STAVANGER (Nettavisen): Det var syden-stemning i Norge i sommer. Gradestokken steg over 30 graden. Nordmenn droppet Spania-ferien og kastet seg ut i varmt norsk sjøvann.

Samtidig satt Siri Kalvig i Stavanger og ble stadig mer bekymret.

- Som meteorolog blir jeg skremt av det jeg ser. Det var en fæl sommer, en skummel sommer, sier den tidligere værdamen, som nyansatt toppsjef i klimafondet Nysnø.

- Hvorfor?

- Altså, en meteorolog vil aldri peke på én værhendelse og si det skyldes klima, men dette er en ekstrem værhendelse. Det vil vi få mer og mer av fremover, sier hun.

Dårlig vits

For mens nordmenn flest spiste rekordmye is i varmen, måtte bøndene importere korn til dyrene sine på grunn av tørken. I Sør-Europa førte hetebølgen til dødsfall og skogbranner. Grillforbud ble det også.

- Vi så at det ble veldig problematisk med den ekstreme varmen. Det er et forvarsel på hva som kommer, sier Kalvig.

Men det er ikke alle som tar det like alvorlig. Når Kalvig holder foredrag og forteller at det blir varmere vær og færre snødager, er responsen ofte jubel og applaus. Mange sier at «det er jo bare deilig med litt varmere vær» og venter – forgjeves - at Kalvig skal le av vitsen.

- Å fleipe med klimaendringene er ekstremt usolidarisk med resten av verden, det er ikke løye i det hele tatt. Det er alvor dette her, sier hun.

- Så hva er din «værmelding» for de neste 30 årene?

LEGGER FRAM: Siri Kalvig under presentasjonen av Nysnø klimainvesteringer under ONS 2018.

- Hvis vi ikke gjør noe med klimagassutslippene, vil vi i hvert fall ikke klare togradersmålet. Vi vil oppleve mer ekstremvær, mer hetebølger som i sommer, det blir mer plaskregn og snøen vil forsvinne. Det får dramatiske konsekvenser, sier Kalvig.

Klimaflyktningene blir det også flere av, opp til en milliard innen 2050.

- Hvis vi ikke får bukt med klimaproblemene, får vi også en mer ustabil verden. Mange steder vil ikke være levelige lenger, og det kommer flere flyktninger til land i nord, som Norge, sier hun.

Skal bli stor

Kalvig har vært Meteorolog, værmelder i TV 2, gründer og sjef for værselskapet Storm Geo, investor og senest førsteamanuensis i Universitetet i Stavanger, hvor hun jobbet med klimaendringer og fornybar energi.

Nå hopper Kalvig over til finansverdenen og ble i juni sjef for det nyoppstartede klimafondet Nysnø Klimainvesteringer. Det er et investeringsselskap, finansiert av skattepenger, som skal investere i klimagassreduserende teknologi, som vind- og solenergi, karbonfangst eller batterier.

PROFILERT: Kalvig var lenge en profilert TV-kjendis. Deretter trakk hun seg bort fra rampelyset i en lang periode.

Nysnø er allerede tildelt 400 millioner kroner, og politikerne har en målsetning om at fondet skal bli på hele 20 milliarder kroner.

- Hvorfor ville du ha denne jobben?

- Det er et område hvor jeg virkelig føler jeg kan bruke all erfaringen jeg har opparbeidet meg fra tidligere. Jeg har jobbet med mediebransjen, vært gründer og jobbet med forskning på offshore vind og ledet et forskningsnettverk innen klimaendringer. At jeg nå jobber i finansbransjen, føler jeg er naturlig forlengelse av det, sier hun.

Elektrisk

Men selv om Kalvig har et privat investeringsselskap, finansiert av pengene hun fikk etter at hun solgte eierandelene i Storm, har hun ikke økonomibakgrunn.

- Det er ikke et typisk investeringsselskap med meg på toppen, så det er jo litt friskt av styret og departementet å ansette meg.

- Hvilken teknologi har du mest tro på?

- Jeg tror at alt som bidrar til elektrifisering av samfunnet vårt er spennende, inkludert digitalisering av energibransjen, sier Kalvig, som selv har investert i blant annet vindkraft gjennom sitt private investeringsselskap med det passende navnet Orkan Invest.

- Men vi har også et ekstra mandat til å finne måter der man kan bruke kompetansen til olje og gassbransjen inn i nye næringer, som offshore vind. Og mange undervurderer betydningen av energieffektivitet, sier hun.

KLIMAVENNLIG: Kalvig har lenge brent for å gjøre noe med klimaendringene.

- Hvor lenge overlever oljebransjen i Norge?

- Det tør jeg ikke si. Alle er enig i at Norge må finne andre bein å stå på og så er det tempoet vi er uenige om, sier Kalvig.

- Mannen din jobber i oljebransjen. Krangler dere mye om oljens fremtid over kjøkkenbordet?

- Haha, nei, aldri, vi støtter hverandre i det vi gjør, men jeg mener kanskje det grønne skifte kommer enda litt raskere enn det han gjør, sier Kalvig.

Kalvigs mann Kjell-Erik Østdahl har en lang fartstid i oljerelaterte selskaper som Statoil, Schlumberger og Hitec Vision.

Profilert

På nittitallet var Kalvig blant Norges største TV-profiler. Senere har hun gradvis forsvunnet fra rampelyset. Med den nye jobben kan hun igjen bli mer synlig - og ettertraktet. På oljemessen ONS, hvor Nettavisen møter henne, blir hun hele tiden stoppet av folk som håper å få Nysnø som investor.

- Ønsket du å komme bort fra rampelyset?

- Jeg har ikke savnet synligheten, men det handlet nok mer om at jeg hadde lyst til å være en del av løsningen på klimaproblemene, ikke bare snakke om dem. Vi har brukt atmosfæren som en søppelplass, det appellerer veldig til meteorologen i meg å løse klimaproblemet, sier hun, som tok en en doktorgrad i offshoreteknologi («i godt voksen alder», ifølge seg selv) ved UiS i 2014.

- Jeg hadde et behov for å gjenoppfinne meg selv. Jeg tenkte at jeg måtte ha den kunnskapsbasen for å gjøre noe.

- Så du savner ikke å være værdame?

-Nei, det gjør jeg ikke, men det var gøy å ha et stort publikum og miljøet i pionertiden i TV 2 var helt fantastisk. Den pionerånden tror jeg har hengt med meg, sier Kalvig.

FØRSTE JOBB: Siri Kalvigs første jobb var som værdame på TV 2. Her i anledning 10 årsjublieet i 2002.

Metoo

Kalvig ble Norges første kvinnelige værmelder i 1992, hennes aller første jobb, på et tidspunkt da kanalen ennå ikke var kommet på lufta.

- Det var fullstendig kaos, men helt herlig. Det var en pionerånd i TV 2 den gangen som har vært med meg siden den gang. Alle jobbene jeg har hatt, i TV 2, i Storm, ved UiS, har vært jobber som var helt nye, som jeg måtte skape selv. Jeg er nok entreprenør av natur, sier hun.

- Det er kommet mange metoo-avsløringen om seksuell trakassering det senere året, inkludert hos din tidligere arbeidsgiver TV 2. Har du opplevd noe slikt?

- Jeg tror absolutt alle damer som har hatt en karrière har opplevd det. Dette er noe alle kjenner seg igjen i, også jeg, sier Kalvig og nærmest ler over hvor selvfølgelig det hele er.

Hun har imidlertid bestemt seg for at hun ikke skal snakke om enkelthendelser som hun har opplevd.

- Jeg har ikke lyst til å trekke frem noe spesielt. Det er ikke konstruktivt, sier hun.

Vær-Norge

Få ting i Norge engasjerer mer enn været. Vær er blant de mest pålitelig toppsaken til mediene, værmeldingene følges med stor spenning og mange meteorologer er statskjendiser. Kalvig mener det en helt naturlig grunn til at temaet engasjerer så mye i Norge.

- Det som karakteriserer været i Norge er at det varierer mye. Norge er plassert akkurat i den løypa hvor lavtrykkene fødes og dør. Det er ikke noe annet land som ligger i en mer varierende værsone, sier Kalvig.

- Alle land med veldig varierende vær, er veldig opptatt av det.

