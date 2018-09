Vurderer riving av Galleri Oslo

Eierne vurderer om Galleri Oslo kan rives

De tre største eierne av Galleri Oslo skal gjennomføre et parallelloppdrag for å finne ut om bygget kan rives, skriver Estate Nyheter.

– Tiden er moden for å gjøre noe med Galleri Oslo, derfor har sameiet igangsatt arbeidet med et parallelloppdrag. Oppgaven blir å se om vi kan få til en god løsning der bygget rives. Forslagene skal legges frem for sameiet i første kvartal 2019, sier administrerende direktør Mona Ingebrigtsen i Oslo Areal til Estate Nyheter.

I programkomiteen sitter urbanisten Øystein Grønning og tidligere OBOS-sjef Martin Mæland.

Galleri Oslo består av 146 seksjoner, hvorav Oslo Areal er den største eieren med 42 prosent av det totale arealet. Deretter kommer Akershus fylkeskommune. Den tredje største aktøren er Linstow, som eier parkeringslegget på 14.780 kvadratmeter.

Akershus fylkeskommune skal ut av Galleri Oslo i forbindelse med sammenslåingen til Viken.

Galleri Oslo ble også tema i bystyremøtet i Oslo onsdag kveld. Der viste Pia Farstad von Hall (H) til at Akershus fylkeskommune skal finne nye lokaler «nå som de skal bli Viken».

– Da er det en gyllen mulighet til å se på nye løsninger i dette området. Her er det ikke snakk om en ekspropriering, men en dialog med eieren. Det må være en vinn-vinn-situasjon for grunneieren og byen. Dette er fullt mulig å få til hvis man bare snakker sammen, uttalte hun.

Høyrepolitikeren er stygt redd for at «dette koker bort i kålen hvis det sendes inn i den store saksbehandlingen i Oslo S-reguleringen», skriver Estate Nyheter.

– Vi vet ikke hvor den er og når den kommer, og Vaterland kan vi gjøre noe med nå, sa Farstad von Hall.

Nå kommer altså initiativet til å gjøre noe med Galleri Oslo fra eierne selv.

