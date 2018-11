Waldemars tårn: Koster 100.000 per kvadratmeter

Gammel skofabrikk ved Akerselva blir boligblokk med priser rundt 100.000 kroner per kvadratmeter.

OSLO (Nettavisen): Fredensborg Bolig AS får lov til å bygge i strid med gjeldende reguleringsplan når de nå forvandler Oslos eldste skofabrikk til en boligsatsing der snittprisen ligger på 100.000 kroner per kvadratmeter.

- Vi er godt fornøyd med salget. I et noe selektivt boligmarked kan det tenkes at kjøperne setter pris på Fredensborgs Boligs kvaliteter i prosjektet, sier Tollef Svenkerud til Finansavisen mandag.

Eier en halvpart hver

Svenkerud og hans selskap Hågeberg AS eier halvparten av Fredensborg Bolig AS. Den andre halvparten eies av eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen og hans selskap Fredensborg AS.

Fredensborg Bolig AS har ifølge egne tall 4000 boliger under regulering og satser på å bli Norges ledende boligutvikler «både på kvalitet og etter hvert også på volum».

BYGGER HØYT: Waldemars tårn i Darres gate ved Alexander Kiellands plass er én av satsingene som Fredensborg Bolig står bak.





Waldemars Tårn er navnet på prosjektet som nå skal reise seg på tomta til den gamle Salomon skofabrikk i Darres gate ved Alexander Kiellands plass.

Klikk her for å se salgsbrosjyre om Waldemars tårn (PDF)

Dispensasjoner på rekke og rad

Fredensborg og Grape Architects fikk rammetillatelse tidligere i år. Da godkjente plan- og bygningsetaten søknad om riving av eksisterende næringsbygg og oppføring av leilighetsbygg.

Tiltakshaver fikk samtidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene når det gjaldt utnyttelsesgrad, overskridelse av byggegrenser og tillatt høyde, leilighetsfordeling, parkeringskrav og utehoppholdsareal, går det fram av kommunens sakspapirer.

Waldemars tårn har et tårn med byggehøyde på 32,5 meter.

Darres gate 4 er per i dag et næringsbygg på to etasjer, og bygningen var opprinnelig en del av skofabrikken.

Her skal det reises et 32,5 meter høyt bygg på 10 etasjer med næringsareal i 1. etasje og 35 leiligheter fordelt på de andre etasjene. Samlet bruksareal for bygget blir på 3986 kvadratmeter.

Tiltakshaver ville opprinnelig bygge en etasje høyere, men justerte ned høyden etter innsigelser fra byantikvaren.

Eiendomsinvestor Ivar Tollefsen.

Samlet salgsverdi for hele prosjektet er 227 millioner kroner, ifølge Finansavisen. Ifølge avisa har Fredensborg Bolig i alt 33 prosjekter under utvikling.

Tollefsen og Fredensborg AS er også kjent som kjøpere av den tidligere amerikanske ambassaden i Henrik Ibsens gate 48 (tidligere Drammensveien).

Her akter Fredensborg å etablere sitt hovedkontor. Et første utkast til ombygging av det fredete ambassadebygget har, som Nettavisen har skrevet, fått tommelen ned hos byantikvaren.

