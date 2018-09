Wall Street blåser i handelskrigen

Markedene lite bekymret for handelskrigen.

I kjølvannet av opptrappingen av handelskrigen mellom USA og Kina, hadde finansmarkedene en god dag i går, med oppgang på børsene over stort sett hele verden.

- At markedene ikke reagerte mer på nyhetene om opptrappingen skyldes både at annonseringen i går knapt var nyheter, ettersom dette har vært ventet i lang tid, og at tollsatsene, både fra amerikanske og kinesisk side, var mindre enn fryktet, skriver Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets i en morgenoppdatering onsdag.

President Trumps trusler om å innføre toll på nær all resterende import fra Kina, dersom kineserne svarte med samme mynt, var tydeligvis ikke avskrekkende nok, ettersom Kina, kort tid etter annonseringen fra USA, meldte at de innfører toll på amerikanske importvarer til en verdi av 60 milliarder dollar.

- Dette var også varslet i forkant, men kineserne satte tollsatsen til 10 prosent, ikke 25 prosent som først antatt. Det, i tillegg til at amerikanerne gjorde det samme, ble nok tolket av investorene som at dette er to sider som setter hardt mot hardt, men som likevel ønsker å forhandle, skriver Borgen Gjerde.

De økonomiske konsekvensene av tollsatser på 10 prosent er betydelig mindre enn dersom de hadde vært 25 prosent.

Tollsatsene i USA vil derimot øke til 25 prosent over nyttår dersom man ikke får på plass en avtale innen den tid.

- At kineserne ikke brydde seg om Trumps trusler, men svarte med å innføre ny toll selv, gjør det derimot vanskelig å se at Trump ikke skal følge opp trusselen sin. Dermed fortsetter altså handelskrigen, og at man skal få på plass en avtale innen neste år i et slikt forhandlingsklima virker litt optimistisk, mener Borgen Gjerde.

Markedene hadde en god dag tirsdag, med en oppgang på børsene i Europa og USA på rundt 0,5%. Den gode stemningen varer ved i Asia i dag, der spesielt Tokyo-børsen har en god dag, støttet opp av svekkelsen i den japanske yenen.

