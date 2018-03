Wall Street frykter handelskrig – børsen faller

Dow Jones falt over 400 poeng fra start torsdag.

NEW YORK (Nettavisen): Dow Jones har falt over 400 poeng i løpet av torsdag formiddag, amerikansk tid, og er i skrivende stund 414,19 poeng ned på 24.268 poeng. Det er et fall på 1,68 prosent.

Årsaken er ifølge CNN at Wall Street frykter konsekvensene av en handelskrig med Kina.

Standard & Poor 500 og Nasdaq har begge dalt 1,3 prosent.

- En global handelskrig, enten den er reell eller bare det inntrykket man har, er det som tynger markedet, sier aksjesjef Ian Winer hos Wedbush Securities til CNN.

- Det er en enorm usikkerhet nå. Dersom Kina bestemmer seg for å kjøre hardt på agrikultur eller andre ting, vil det virkelig skremme folk, mener han.

Det er ventet at USAs president Donald Trump snart annonsere inntil tariffer mot Kina på et nivå rundt 60 milliarder dollar. Foreløpig er det uvisst hvilke produkter som vil bli rammet, men målet skal være å begrense Kinas tyverier av amerikansk intellektuell eiendom, skriver CNN.

Torsdag melder AFP at EU og seks andre land får unntak fra USAs toll på stål og aluminium. Det inkluderer ikke Norge. De seks landene utenfor EU er Argentina, Australia, Brasil, Canada, Mexico og Sør-Korea. Øvrige land må betale 25 prosent toll, ifølge nyhetsbyrået.

