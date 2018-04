Widerøe innfører ny avgift

Widerøe har innført en ekstra avgift på 100 kroner på sine billigste billetter.

Det melder Det er daglig leder Arve Hansen hos Porsanger reisebyrå i Lakselv som bekrefter endring i bagasjeavgiften på de billigste flybillettene, Eco Light.

Avisen skriver at man på denne billetter, bare kan ta med seg håndbaggasje. Hvis man skal sjekke inn bagasje, må man opp en prisklasse til Eco-billetter, som koster 100 kroner mer.

Informasjonssjef Catharina Solli ved Widerøe sier til ifinnamrk at hun vil ikke kalle prisendringen for en «bagasjeavgift»- Solli opplyser derimot at flyselskapet har kommet med en ny klasse flybilletter.

– Når vi har folk som skal sammenligne priser, er det viktig at de har muligheten til å sammenligne på samme grunnlag og med det samme produktet. Vi har tilpasset oss bransjestandarden, der Widerøe nå er sist ute, sier Solli.

– Eco Light er billigere enn de andre billettene. Dette er for dem som for eksempel skal på dagstuer og ikke trenger å ha med seg annen bagasje enn en håndbagasje. For eksempel folk som bare skal til legen og så videre, sier hun til ifinnmark.

