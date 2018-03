Widerøe kutter 44 ukentlige flyavganger

Flypassasjeravgiften gjør at Widerøe kutter kraftig i Lofoten og Vesterålen, og øker til Danmark.

Widerøe kutter 44 ukentlige avganger fra Lofoten og Vesterålen.

- Widerøe ser seg dessverre nødt til å legge om produksjonen i Lofoten for å tilpasse oss dagens rammebetingelser og markedsutvikling. Færre kunder får akkurat det produktet de etterspør, men vi ser ikke at vi har noen valg slik avgiftene har utviklet seg de siste årene, sier Stein Nilsen, administrerende Direktør i Widerøe AS i en pressemelding.

Til Nettavisen sier selskapet at avgifter de viser til inkluderer passasjeravgiften, som treffer et innenlands flyselskap som Widerøe spesielt hardt.

- I motsetning til selskaper som flyr utenlands, blir vi ekstra hardt truffet av avgiften, siden vi må betale den to ganger på samme reise, både på reisen ut og reisen hjem, sier Catharina Solli, informasjonssjef i Widerøe,. til Nettavisen.

Passasjeravgiften fungerer slik at de som flyr Oslo-London og tilbake må betale avgiften kun på flyreisen ut, men de som flyr Oslo-Trondheim må betale begge veier.

- Vi har ikke gledet oss til denne dagen, men vi er nødt til å kutte når avgiftene nå har blitt så høye. Vi opprettholder de flyvninger som er i tråd med setekravene til samferdselsdepartementet, men kutter i ekstra kapasitet, sier Solli.

Flyr til Danmark

Hun sier at det ikke vil komme noen nedbemanninger som følge av kuttene. I stedet vil Widerøe legge flere ruter til et land med betraktelig lavere flyavgifter enn i Norge, nemlig Danmark. Det betyr flere flyvninger til Danmarks hovedflyplass Kastrup utenfor København

- På Kastrup vil vi øke produksjonen fra våre andre baser, som Torp og Kristiansand. Crewet vil bli omdisponert dit. Der er avgiftene lavere, sier Solli.

Nilsen sier at selskapet vil alltid tilpasse seg de rammebetingelsene og markedsforhold som gjelder.

- Vi vil imidlertid uttrykke bekymring for den utviklingen vi ser på kortbanenettet. På den ene siden ser vi at stadig flere ruteområder løftes ut av anbudssystemet. På den andre siden blir det stadig dårligere rammebetingelser for å utvikle distriktsruter kommersielt. Taperne er distriktsnorge som mister viktige kollektivtilbud, sier Nilsen.

Endringer trer i kraft fra 13. august 2018.

Varsler høyere priser

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair sier det ikke er overraskende at disse kuttene kommer-.

- Ikke overraskende at de reduserer tilbudet på denne typen marginale ruter. Her slår passasjeravgiften direkte inn og det straffer lokalt næringsliv og turister, sier Elnæs til Nettavisen.

Han venter at vi vil se flere slike kutt blant norske flyselskaper fremover.

- Med tanke på passasjeravgiften og at de operative kostnadene er så høye, så nok flyselskapene seg nødt til justere tilbudet heretter. Det betyr færre ruter, mindre kapasitet og høyere priser, sier han.

