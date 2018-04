Widerøe planlegger å kjøpe 15 jetfly og lover passasjerene billigere billetter.

Før sommeren skal Widerøe hente to fly til, og planen er å ta markedsandeler fra SAS og Norwegian på utvalgte ruter, skriver Aftenpostens papirutgave (krever abonnement) tirsdag.

Widerøe har i dag 41 propellfly og har i mange år dekket flyplasser i Nord-Norge hvor det ikke er trafikk nok eller lang nok rullebane til at SAS og Norwegian er interessert.

- Vi tror en liten og hurtiggående regional jet er et mye bedre produkt enn en 737, sier Widerøe-sjef Stein Nilsen til Aftenposten og legger blant annet til: - Vi har noen ruter over lange distanser hvor vi sliter med å tilby et godt produkt. Nå kan vi tilby flere seter, lavere kostnader og lavere reisetid på disse rutene, sier Nilsen og nevner Bergen–Tromsø og Torp–Trondheim som eksempler.

Espen Andersen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, sier Widerøe har et stort behov for å utvikle flyparken sin.

- Widerøe bruker Norwegians taktikk mot Norwegian. Slik Norwegian har angrepet langdistansemarkedet, angriper Widerøe nå et marked nedenfra, sier Andersen til Aftenposten.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken