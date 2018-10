Widerøe varsler rutekutt

Regjeringens kutt i flypassasjeravgiften var ikke nok.

- Vi hadde en forhåpning om et kutt i avgiftene som monner. Det som kommer er for lite. Det vil ikke ha noen effekt, sier Silje Brandvoll, kommunikasjonsdirektør i Widerøe, til Nettavisen.

Slik Nettavisen meldte tidligere i dag, kutter regjeringen mandag flypassasjeravgiften fra 84 til 75 kroner for ruter i Europa, men øker den utenfor Europa.

Kuttet er altså på rundt ti prosent, mye mindre enn Widerøe håpet på.

Flyselskapet mener reduksjonen er langt fra tilstrekkelig til å sikre de nødvendige rammebetingelser for dagens kommersielle kortbanenett i distrikts-Norge.

- Det betyr at for våre korteste ruter, som Bodø-Stokmarknes, et flytur på tjue minutter, har like stor avgift som en flytur til Kanariøyene. Vi trengte et kraftigere tak for å få dette til. Slik det er nå, blir det for tøft, sier hun, som sier at Widerøe nå må se på hvilke ruter de skal kutte.

- Blir det ikke tatt ytterligere grep i det endelige budsjettet, så er konsekvensene ytterligere rutekutt, sier Brandvoll.

Hun sier imidlertid at kutte vil komme på din minste, mest marginale rutene med lavt trafikkgrunnlag.

- Vi må gå gjennom ruteregnskapet, men det er naturlig nok mange distriktsruter der trafikkgrunnlaget er begrenset som er mest utsatt, sier hun.

