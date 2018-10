Yara raser på børsen etter skuffende tall

Dårlig nytt for Yaras ferske storinvestor Tor Olav Trøim.

Gjødselgiganten Yara International faller 5,1 prosent på børsen torsdag etter at selskapets kvartalsrapport viser et skuffende resultat på 82 millioner kroner.

Selskapet omsetter for 3,5 milliarder dollar i kvartal og la frem et justert bruttoresultat på 402 millioner dollar. Dette er mindre enn hva analytikerne så for seg. DNB Markets hadde blant annet ventet et resultat på 480 millioner.

Trøim: -Misforstått aksjekurs

Nedturen er skuffende for Tor Olav Trøm, som i sommer ble storinvestor i selskapet, som har staten som største eier.

I etterkant av at Trøim gikk inn i Yara, har aksjen skutt kraftig i været, men faller altså nå igjen.

- Jeg tror Yara er mer en misforstått aksjekurs enn et dårlig drevet selskap. De har en kjempebra ledelse, de er superflinke, men det er fornuftig at noen er litt opptatt av hatt dårlig kapitaldisiplin, sier Tor Olav Trøim til Nettavisen når han ble intervjuet tidligere i høst.

Han understreker at hans rolle vil være å få folk som faktisk har aksjer i selskapet inn i styret og er opptatt av kapitalen.

OPP OG NED: Yara-kursen har steget kraftig etter at Tor Olav Trøim kjøpte seg opp i selskapet i juli, men faller markant torsdag.

- Det var litt av rollen vi hadde i Storebrand. Men vi er ikke aktivister. I Storebrand uttalte vi oss ikke i avisene i det hele tatt. Vi jobbet inn i styret med det og fikk til ting, og Storebrand-ledelsen tror jeg var glad for å ha oss der, sier Trøim.

Høye gasspriser

Yara selv peker på blant annet høye gasspriser som en utfordring for gjødselgiganten på kort sikt.

- Mens europeiske gasspriser ser ut til å holde seg høye gjennom vinteren, ser balansen i markedet mer positiv ut på lengre sikt. Vi har nå fokus på å realisere verdien av våre vekstprosjekter i markedet, og samtidig fortsette å forbedre driften, implementere vår langsiktige strategi og holde fokus på effektiv kapitalallokering, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, i en melding.

