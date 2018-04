Yara svekket av russerkulda og høye energipriser

Yara leverer et resultat for første kvartal i år som er betydelig lavere enn i 2017. Kulde i Europa, svakere dollar og dyr energi får skylden.

Gjødselprodusenten fikk et overskudd før skatt på 147 millioner dollar i første kvartal i år, ned fra 259 millioner dollar i samme periode i fjor. Yara hadde høyere inntekter enn i første kvartal i fjor, 2,9 milliarder dollar mot 2,7 milliarder dollar, men melder om at økte utgifter svekker kvartalstallene.

Sprengkulda i Europa – som fikk kallenavnet russerkulda – i vinter førte til senere oppstart i landbruket og til at prisen på energi steg. Begge faktorene får direkte effekt på Yaras resultater.

– Yara rapporterer lavere resultat, ettersom både volum og energikostnader ble påvirket av det kalde været i Europa, som har forsinket planting og gjødsling, sier konsernsjef Svein Tore Holsether.

Driftsresultat før skatt, avskrivninger og spesielle poster (EBITDA) for første kvartal var 377 millioner dollar, som er 5 prosent svakere sammenlignet med ett år tidligere, fordi høyere energikostnader og en svakere amerikansk dollar mer enn utlignet virkningen av høyere priser.

Krevende forhold for landbruksindustrien også framover vil gjøre situasjonen vanskelig også for Yara, advarer Holsether: – Markedsforholdene i industrien vår er fortsatt krevende, og vi forventer at gjødselmarkedet forblir tilbudsdrevet en stund fremover. Vi fortsetter derfor å fokusere på å forbedre driften vår.

