Yaras toppsjef kaster sin forgjenger ut av ledelsen

Torgeir Kvidal var i toppsjef i Yara og deretter finansdirektør. Nå sender hans etterfølger han ut av ledelsen.

Torgeir Kvidal (53) var i nesten ett år fungerende toppsjef i Yara, fra oktober 2014 til september 2015. Han kunne trolig fått toppjobben på permanent basis.

Nå forsvinner han helt ut av ledelsen som en større reorganisering av ledelsen i den delvis statseide gjødselgiganten.

Mannen som står bak reorganisering er hans etterfølger, Svein Tore Holsether.

Ville ikke ha jobben

Kvidal overtok jobben som toppsjef i 2014 etter at Jørgen Haslestad ble tvunget til å gå.

Kvidal kunne trolig fått toppjobben på permanent basis, men var tydelig på at han ikke ønsket det.

Det gjorde også styreleder Leif Teksum helt klart da de ansatte Holsether.

- Vi er veldig fornøyd med måten Kvidal har håndtert stillingen på. Men Kvidal har selv vært tydelig på at han ikke har sett seg selv som konsernsjef på permanent basis. Det har styret tatt til etterretning, sa Teksum til DN/TDN Finans i 2015.

Yara-veteranen Kvidal fortsatte imidlertid i rollen som finansdirektør, en jobb han fikk i 2012.

Onsdag kom meldingen at Kvidal blir byttet ut ledertalentet Petter Østbø (38). I stedet blir Kvidal sjef for gruvevirksomheten i selskapet, en jobb der han er underordnet produksjonsdirektør Tove Andersen.

Ingen har fast plass

Mannen som trolig kunne blitt toppsjef er med andre ord ikke en gang en del av ledelsen lenger.

- Vi er et selskap i endring, vi har et forbedringsprogram gående, og vi er opptatt av å utvikle og forbedre oss. Det gjelder også i ledergruppen og ligger i de endringene vi annonserer i dag, som inkluderer en reduksjon av antallet medlemmer i ledelsen, sier IR-kontakt Thor Giæver i Yara til Nettavisen.

- Men tilsier ikke erfaringen til Kvidal at han fortsetter i ledelsen, selv om den blir redusert?

- På generell basis kan jeg si at ingen som har en fast plass i konsernsledelsen. Det vet jeg at Torgeir i likhet med andre vet og har gitt uttrykk for at de heller ikke venter, sier Giæver.

Kommunikasjonsjef Kristin Nordal i Yara sier også at det ikke er noe dramatikk i endringen.

- Torgeir har vært finansdirektør siden 2012, og det er ikke unaturlig å ta på seg nye oppgaver etter en tid. Han får ansvar for Yara Mining, dvs våre gruveaktiviteter, et stort og viktig område hvor Torgeir med sin brede erfaring fra ulike roller i selskapet blir en viktig ressurs, sier hun til Nettavisen.

Hun påpeker at Kvidal har vært i Yara siden 1991, og hatt mange ulike roller.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Kvidal selv, men har ikke lykkes.

