Zalando søkkrike på din netthandel

Den tyske nettbutikken eser ut.

Nettbutikken Zalando soper inn penger. Selskapet, som har hovedkontor i Berlin, dro inn 1,33 milliarder euro i siste kvartal i 2017. Det er en økning på solide 22 prosent.

I norske kroner utgjør omsetningen 12,8 milliarder kroner.

– Vi opplevde markant framgang i 2017, og kapret andeler i alle våre markeder. I 2018 har vi som mål å opprettholde veksttakten på 20-25 prosent for fjerde år på rad, i tråd med vår overbevisning om at fokus på vekst og økte markedsandeler er riktig vei for å optimalisere langsiktig verdiskapning, sier co-CEO Ruben Ritter i Zalando i en pressemelding.

Det er med andre ord ambisiøse mål den tyske nettbutikken har.

En av bidragene som skal øke omsetningen er satsning på skjønnhetsprodukter.

Vareutvalget skal også utvides med nye merker som Swarovski og Massimo Dutti.

I tillegg skal selskapet ansatte 2000 nye hoder, flesteparten i Berlin.

I 2017 økte antallet ansatte fra 12.000 til 15.000. Disse håndterte kundebasen som i samme perioden økte fra 19,9 millioner kunder til 23,1 millioner kunder.

Antallet bestillinger per snittkunde er rekordhøyt med 3,9 bestillinger i 2017. Det er opp fra 3,5 i 2016.

