Facebook-sjef Mark Zuckerberg fastslo at en regulering av Facebook ikke er til å unngå da han onsdag stilte til høring i Representantenes hus.

Men han framholdt av politikerne må være forsiktige med hva de foreslår, og at små, nyetablerte bedrifter har langt mindre ressurser til å følge opp reguleringer enn hva et selskap som Facebook har.

Både republikanere og demokrater har tatt til orde for en strengere regulering av det sosiale mediet. Kravet er blitt reist etter avsløringen av at persondata fra millioner av Facebook-brukere er blitt analysert av selskapet Cambridge Analytica og solgt videre til blant annet Donald Trumps valgkampstab.

Under høringen i Senatet sa Zuckerberg at også hans personlige data var blant opplysningene som ble solgt videre og som kan ha blitt misbrukt.

Høringen blir gjennomført dagen etter at Zuckerberg måtte svare på spørsmål i Senatet i fem timer.

Da la han seg flat og sa at han ikke har vært seg sitt ansvar bevisst. Han ba flere ganger om unnskyldning og sa også at det vil være bra hvis Facebook blir gjenstand for mer regulering.

Det kom også fram av selskapet hans samarbeider med spesialetterforsker Robert Mueller i etterforskningen av hvorvidt og på hvilken måte valgkampen i 2016 var under russisk innflytelse.

Det antas at Cambridge Analyticas innsamling og analyser av Facebook-data ikke bare er blitt brukt til å påvirke valget i USA, men også til forsøk på å påvirke valg i en rekke andre land.

(©NTB)

