Aksjen ble doblet i rekordfart - og kan nå dobles igjen

Aksjeanalyser.com traff ren innertier med sin analyse av Magnora (MGN) for rundt fire måneder siden.

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester for investorer i Norden, har sett nærmere igjen på en av sine største favorittaksjer på Oslo Børs, Magnora ASA (MGN), og som Aksjeanalyser.com lenge har vært svært positiv til.

Aksjeanalyser.com har for sine medlemmer 20 prosent vekting i Magnora (MGN) i sin modellportefølje for Norge.

Det skal ellers nevnes at undertegnede (Bjørn Inge Pettersen) selv eier nærmere 20.000 aksjer i Magnora (MGN).

Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge er per 31/12-2020 opp med solide 101,45 prosent siden start av modellporteføljen den 20/08-2018, mens Oslo Børs (OSEBX) siden 20/08-2018 og frem til i dag er opp med kun beskjedne 8,65 prosent.

Før dere leser Aksjeanalyser.com sin oppdaterte tekniske analyse av Magnora (MGN) nedenfor i saken her så anbefales det å høre og se på en veldig interessant selskapspresentasjon i regi av Nordnet og av selskapet Magnora ASA (ticker på Oslo Børs: MGN), mandag 11. januar 2020.

Denne presentasjonen gir en veldig god innsikt i og forståelse av selskapet Magnora ASA (MGN) og deres virksomhet og planer for fremtiden:

På eiersiden i selskapet er Christen Sveeas med sitt investeringsselskap Kistefos største eier med rundt 21 prosent.

Videre på selskapets aksjonærliste over de største aksjonærene finner vi Simen Thorsen, kjent fra Solon Eiendom, Nille-arvingene i familien Aarskog Pettersen, Andenæs-familien, Edvin Austbø og MP Pensjon (som forvalter pensjonene i Tine, Fjordland og Diplom-Is).

Aksjeanalyser.com har vært svært positiv til selskapet og aksjen Magnora (MGN) en god stund nå, og hadde for eksempel her den 20/08-2020 en positiv analyse av aksjen. Her skrev Aksjeanalyser.com blant annet følgende om aksjen:

«Den kanskje minst kjente «grønne aksjen» på Oslo Børs, er kanskje den mest spennende i tiden fremover. Aksjen har potensiale for å dobles i rekordfart. Aksjeanalyser.com ser et potensiale for Magnora (MGN) opp mot NOK 18.00 – 24.00 på gjerne bare 3-6 måneders sikt, og gjerne helt opp mot NOK 40.00 – 50.00 på 1-3 års sikt.»

Den gang 20/08-2020 så var Magnora-aksjen (MGN) rundt NOK 12.00, mens den i dag er rundt NOK 24.00. Så Aksjeanalyser.com traff innertier med sin analyse den gang av Magnora (MGN), og har i dag sett nærmere igjen på denne spennende og interessante aksjen og selskapet, Magnora ASA (ticker på Oslo Børs: MGN).

Aksjeanalyser.com ser fortsatt en veldig stor oppside for aksjen, og det er Aksjeanalyser.com ikke alene om å tro. Her er litt informasjon rundt en analyse av Magnora (MGN) levert av Fearnley Securities nå nylig den 09/12-2020:

09.12.2020, 07:51 TDN Finans MGN: FEARNLEY SECURITIES TAR OPP DEKNING MED KJØP OG KURSMÅL 40 Oslo (TDN Direkt): Fearnley Securities tar opp dekning på Magnora med en kjøpsanbefaling, og et kursmål på 40 kroner pr aksje. Det fremgår av en analyse fra meglerhuset tirsdag 09/12-2020. Fearnley trekker frem Magnoras strategiske fokus på tidlig-trinns fornybarprosjekter, og peker på at denne strategien har potensial til å levere kontantmultipler på over 15-gangeren. Dette sammen med selskapets kapitallette modell gjør at meglerhuset trekker frem Magnora som en klar kjøpskandidat. Kilde: Infront TDN Direkt

Magnora ASA (ticker på Oslo Børs: MGN)

Magnora launched its focus on wind power in February this year following a thorough strategy process lasting throughout 2019. During 2019, the company recruited a new management team and engaged two senior executives to facilitate an entry into the wind market and to develop wind projects in Northern Europe. We believe in maintaining a lean operating model, which is reflected in our small team of ten individuals, with our corporate management team of four, and each of the portfolio organisations with teams of three. Together with our active board of three, we are able to execute our strategy efficiently to build an asset light green investment portfolio. Our team brings decades of experience with proven operating and project execution models, which is leveraged as we support our portfolio companies to build a presence within the wind power industry.

Magnora is listed on the Oslo Stock Exchange’s main list and has more than 6 000 shareholders. The company has no debt and has two license agreements that provides significant license revenues over the next years. The majority owner of Magnora is Kistefos with approximately 21% ownership, and together with several well-known investors, they support the company’s green initiative.

Magnora’s strategy is to develop wind projects in Norway and abroad from early phase greenfield to ready-to build.

OUR VISION

We are investing in companies and projects to be a part of the development of the renewable energy solutions that will deliver clean energy to industries and consumers. Our aim is to be an international investor and contributor in this market.

MISSION STATEMENT

We invest in renewable and clean energy built in a sustainable way.

OUR VALUES

Our People are our most valuable asset and we succeed through their growth and achievements. We build trust and long-term value by making integrity a part of everything we do. We strive for operational excellence through continuous improvement and removal of waste in our processes

Her noen nyttige linker for mer informasjon rundt selskapet og slik som: aksjekurs, nyheter om selskapet, finansiell informasjon, Nøkkeltall, Regnskap, finanskalender, resultatrapporter mv.

Hjemmeside Investor Relations Oslo Børs Nordnet Morningstar

[Oppdatert analyse den, 12.01.2021]:

Teknisk Analyse av Magnora ASA (ticker på Oslo Børs: MGN)

Magnora ASA (ticker på Oslo Børs: MGN), en av Aksjeanalyser.com sine favorittaksjer i lengre tid på Oslo Børs, viser en sterk utvikling innenfor både en kortsiktig og langsiktig stigende trend (jf. dag og ukediagram).

Etter å ha konsolidert og korrigert noe ned i det helt korte bildet, så kan aksjen nå være ved et svært gunstig nivå å kjøpe aksjen ved og ned mot et betydelig teknisk støttenivå rundt dagens nivå.

Aksjen finner betydelig teknisk støtte her rundt NOK 23.00-nivået, og hvor det også er støtte nå ved 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Aksjen er over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt er over 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette er med og bekrefter at både den kortsiktige og langsiktige trenden for aksjen er positiv.

Det er nå begrenset med teknisk motstand for videre oppgang for Magnora-aksjen, og neste tekniske motstandsnivå for aksjen er nå opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt NOK 40.00 - 50.00 på gjerne så kort tid som bare de neste 3-6 måneder.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for Magnora-aksjen, som den har vært nå siden aksjen var rundt NOK 10.00 i juli 2020 (jf. diagram ‘SignalListen’).

Ulike momentum-indikatorer som RSI og Stochastics indikerer en oversolgt situasjon for aksjen etter den seneste korreksjonen ned, og signaliserer at en ny vending opp for aksjen nå gjerne er nært forestående.

Basert på det samlede svært positive tekniske bildet for Magnora (MGN) så gjentar i dag Aksjeanalyser.com sine tidligere positive analyser av aksjen, og med et kursmål for aksjen ved NOK 40.00 - 50.00 på 3-6 måneders sikt. På 12 måneders sikt vurderer Aksjeanalyser.com Magnora-aksjen til å ha et potensial opp mot NOK 60.00 - 70.00.

Det som eventuelt vil kunne endre det i dag svært positive tekniske bildet for Magnora (MGN) vil være om aksjen skulle bryte ned under 50-dagers glidende gjennomsnitt og under NOK 20.00-nivået.

Slik det samlede svært positive tekniske bildet for Magnora (MGN) er i dag så signaliseres altså videre oppgang for aksjen, og det både på kort og lang sikt.

Aksjeanalyser.com har 20 prosent vekting i Magnora (MGN) i sin modellportefølje for Norge, og ser altså for seg et potensiale for aksjen opp mot NOK 40.00 - 50.00 på 3-6 måneders sikt.

Nå er børsåret 2020 akkurat over, og Aksjeanalyser.com banket igjen grundig Oslo Børs (OSEBX) med sin modellportefølje for Norge, som endte i 2020 med en svært solid avkastning på hele 55,13 prosent, mens Oslo Børs (OSEBX) i 2020 endte opp langt mer beskjedne og kun 4,56 prosent i 2020.

I 2019 hadde Aksjeanalyser.com med sin modellportefølje for Norge en avkastning på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i 2019 var opp 16,98 prosent.

Siden start av modellporteføljen for Norge den 20/08-2018 så er modellporteføljen per 30/12-2020 opp med solide 101,45 prosent, mens Oslo Børs (OSEBX) siden 20/08-2018 og frem til i dag er opp med kun beskjedne 8,65 prosent.

Teknisk Analyse av Magnora ASA (ticker på Oslo Børs: MGN):

