- Gi meg vaksinen, for faen!

Kampen i vaksinekøen pågår for fullt.

NEW YORK (Nettavisen): Mannen foran meg i køen inn til legekontoret i Queens er svært aggressiv. Han roper ut til den kvinnelige sikkerhetsvakten på legekontoret.

- Jeg vil ha vaksinen!

Sikkerhetsvakten trekker raskt igjen døra, når mannen sparker etter henne. Idet han sparker mister han pizzastykket han har hånden. Det går rett i asfalten, med pizzafyllet først. Mannen snur seg og ser på meg der jeg står lettere sjokkert to meter unna.

- Vi ringer politiet

Jeg har på meg en maske og en buff over. Jeg er egentlig i karantene, fordi kona ligger hjemme i isolasjon, smittet av koronaviruset, mens de to gutta våre er i karantene på hvert deres soverom. Jeg trenger råd og hjelp, og siden legekontoret bare er et par kvartaler unna, og jeg også desperat trenger en luftetur, har jeg bestemt meg for å oppsøke legekontoret for å snakke med dem.

Men der møtte jeg altså denne korte, svært aggressive latinamerikaneren, som krever å få en vaksine. På et legekontor som ikke tilbyr koronavaksine.

Han ser på pizzastykket etter å ha plukket det opp fra asfalten. Så tar han seg en god bit, og river en annen bit fra stykket og kaster det på glassveggen inn til legekontoret.

Den kvinnelige sikkerhetsvakten kommer tilbake til døren og åpner den på gløtt.

- Jeg snakker ikke med deg før du får på deg en maske! sier hun til mannen.

- Jeg vil ha vaksinen min!

- Sir, hvis du ikke flytter deg, eller går bort, så ringer vi politiet!

Så kommer det et nytt spark.

Så ser den ustabile mannen at sikkerhetsvakten holder løftet sitt, hun trekker seg tilbake til resepsjonen og ringer politiet.

- Mor tok livet av nyfødt baby

Det er ikke bare koronaen de sliter med, disse newyorkerne. Jeg er ingen psykiater og skal vokte meg fra å stille noen diagnose, men denne fyren var åpenbart ikke helt i vater.

Men han er ikke alene. New York har en stort problem med mentalt syke og hjemløse personer som går fritt rundt på gata. For det har aldri vært flere hjemløse i New York enn nå. De siste tallene fra Department of Homeless Services fra oktober i fjor, viser at det er 20.000 hjemløse i New York som enten bor på herberge eller på gata, 15.369 menn og 4841 kvinner.

Hundrevis av disse hjemløse er plassert inn på hotell rundt om i New York, men ordningen om å innlosjere hjemløse personer på hotell rundt om i byen er kontroversiell, og fører til stadige oppslag i avisene. Tirsdag denne uken ble de slått stort opp at en hjemløs kvinne som var innlosjert på et hotell like ved Times Square, tok livet av sitt to måneder gamle barn ved å slå barnets hodet mot en gjenstand.

Moren ble arrestert og tatt hånd om av politiet, mens hennes eldste datter, som også bare er et småbarn, ble tatt hånd om av politiet.

Drepte fire hjemløse personer

I oktober 2019, to måneder etter at jeg og familien flyttet til byen, ble fire hjemløse personer drept av den hjemløse psykiatriske pasienten Randy Santos på Manhattan. «Chinatown Murders», var det de fire hjemløse ofrene be kjent som.

Og før jul i fjor var det hendelsen med Marquis Ventura og Joshua Diaz som ble kjent gjennom nyhetsoppslag.

Marquis Ventura fordi han er en uteligger og psykiatrisk pasient som gikk til angrep på skuespilleren Rick Moranis på Upper West på Manhattan i oktober samme år.

Se video hvor Rick Moranis blir angrepet her:

Dyttet tilfeldig kvinne ut på T-banesporet

Joshua Diaz sanket overskrifter i oktober i fjor fordi han skal ha dyttet en tilfeldig kvinne ut på T-banesporet på Time Square på Manhattan måneden etter.

Fra før av var Diaz, som også er mentalt ustabil og hadde en lang sykdomshistorie, mest kjent for å sette seg inn tilfeldige biler i Queens for å høre på musikk. Men i november skal han ha gått for langt da han dyttet den tilfeldige kvinnen (28) fra New Jersey ut i T-banesporet.

Men neida, dette er ikke noe enestående. Måneden etter, i slutten av november i fjor, var det den 24 år gamle hjemløse mannen Aditya Vemulapati som dyttet en tilfeldig kvinne ut på T-banesporet på Union Square Station på Manhattan.

Se video av den sjokkerende hendelsen her:

Til alt hell greide kvinnen å legge seg mellom sporene og holde hodet ned, da T-banen kom.

De sjokkerende hendelsene fikk naturlig nok masse oppmerksomhet.

New York Post skrev i midten av november i fjor at det hadde vært hele 19 tilfeller av personer som hadde blitt dyttet ut i T-banesporet i New York så langt i 2020, kraftig opp fra bare sju i hele 2019.

Turte ikke ta bilde

Det bor noen galninger her, ja. Og det er jo det jeg tenker litt på når jeg sakte prøver å hente frem mobilen min for å ta et bilde av denne mannen som står foran meg ved døren inn til legekontoret. Men jeg tør ikke. Fyren er ikke god, og jeg er redd han vil klikke om han ser meg ta et bilde.

Og heldigvis går han fra stedet noen minutter senere, etter å ha kastet enda litt mer pizza på vinduet til legekontoret, og fordi han nå ser at den kvinnelige sikkerhetsvakten faktisk går inn for å ringe politiet.

Det er ikke noe jeg ler av, men jeg rister heller litt på hodet. For jeg har lest nok i det siste til å se at konkurransen er i gang om å få vaksinen flere steder i USA. Allerede kort tid etter at de første vaksinene ble rullet ut i USA kom det oppslag om at folk som egentlig ikke hadde krav på vaksinen i New York hadde sneket seg frem i køen, etter at de skal ha fått vaksine fra en klinikk som ble drevet av ParCare Community Health Network.

«Vaksine-turisme» til 2000 dollar

Men det var også andre eksempler. Kort tid før de første vaksinenålene ble stukket i USA i desember i fjor, opplyste et Indisk reisebyrå ved navn Gem Tours & Travels at de drev registrering av kunder til en ny pakkereise: En firedagers tur fra Mumbai til New York med vaksinesprøyte inkludert for 2000 dollar, i overkant av 17.000 kroner.

Selskapets forretningsutvikling-spesialist, Nimes Shah, innrømmet gladelig overfor NBC at dette var «vaksine-turisme», men som han sa:

- Vi tar bare imot bestillinger fra indere som har et tiårig visum til USA. Og vi tar ikke imot penger for øyeblikket, vi samler bare inn data. Og vi er stolte over at vi har skapt ordet vaksine-turisme, sier Shah.

Forsøkene på å snike i vaksine-køen i staten har gjort New York-guvernøren Andrew Cuomo rasende, og han har nå kommet med forslag om en lov som gjør det straffbart å snike i vaksine-køen.

I News York er det de eldre og de som jobber i frontlinjen og helsearbeidere som prioriteres for vaksine på det nåværende tidspunkt. Og selv om det går tregere enn planlagt, er er nå 72 prosent av alle pasientene på sykehjem i staten vaksinert, mens 42 prosent av de ansatte på sykehjemmene i New York har fått vaksine. Det antas at samtlige av de ansatte vil være vaksinert innen 7. februar.

Men det er ikke alle stater som praktiserer køsystemet likt når det gjelder vaksiner i USA.

Her kan røykere komme først i vaksinekøen

Et eksempel på hvordan det kan gå når man lar statene selv bestemme rekkefølgen for vaksineringen finner vi i Pennsylvania. Her har man bestemt at alle personer i alderen 16 til 64 med en «høyrisiko medisinsk tilstand» - som også inkluderer røykere - vil komme i første rekke i vaksinedistribusjonsplanen til Keystone State, meldte TV-kanalen WTAE-4 for en ukes tid siden.

Det betyr at en røyker i Pennsylvania nå er kvalifisert for vaksinen sammen med med helsearbeidere, beboere på sykehjem og alle andre personer over 65 år.

For selv om det amerikanske folkehelseinstituttet CDC har gitt klare anbefalinger om at såkalt essensielt personell som helsearbeidere, brannmannskap og politifolk, samt de som er over 75 år, bør vaksineres først, er det opp til hver enkelt stat å bestemme hvordan de vil løse vaksineringen.

I Florida er det for eksempel åpnet opp for at absolutt alle over 65 år kan registrere seg for å få vaksine, en linje som både Texas, Oklahoma og Alaska også har lagt seg på.

Dette har også ført til et enormt trykk på de som driver vaksineringen, og har også ført til at helsearbeidere i disse statene ikke nødvendigvis kommer først i køen. Det har også ført til vaksineturisme innad i USA, og flere rike newyorkere har blant annet sett sitt snitt til å fly til Florida og få vaksine, en vaksine de aldri ville fått i sin egen stat, fordi de enten ikke var gamle nok eller syke nok.

En av disse rike newyorkerne er Richard Parsons (72), tidligere styreleder og administrerende direktør i Time Warner. Han sto frem på nasjonal TV og fortalte stolt om hvordan han hadde fløyet fra New York til Florida for å ta vaksinen.

- Det er ryddig og fornuftig. Jeg vet ikke hvordan Florida fikk overtaket på alle andre. Men du går online. Du gjør en avtale. Du får en avtale, uttalte Parsons til CNBC.

Sannheten er at han utnyttet smutthullet Florida-guvernøren Ron DeSantis etterlot seg. Da guvernøren før jul signerte vaksine prioriteringen i staten, skrev han bare at alle over 65 kunne få vaksinen, men han spesifiserte ikke at man faktisk måtte bo i Florida for å få den.

Den argentinske kjendisadvokaten Ana Rosenfeld (66) fikk også sneket til seg til en vaksine da hun besøkte familien i Miami i desember, skriver NBC News.

Tall Bloomberg publiserte i forrige uke, viser at hele 37.000 personer som ikke bor i Florida så langt hadde fått tatt vaksinen i staten. På torsdag ble smutthullet derimot tettet igjen, og nå er det bare Florida-beboere over 65 som får vaksinen.

Meksikaner dro til Florida for vaksinering

Men en som virkelig har satt sinnene i kok og gjort amerikanerne i vaksinekø forbannet den siste uken, er den 73 år gamle meksikanske TV-verten Juan José Origel. Forrige lørdag la han ut et bilde av seg selv der han satt i bilen i Florida, mens han fikk en sprøyte i armen.

- Allerede vaksinert !! Takk # USA og synd at landet mitt ikke kunne gi meg den tryggheten!!! skriver den meksikanske TV-verten på Twitter.

Avisen Al Dia i Dallas, Texas skriver at Origel reiste til Miami i Florida fordi vaksineringen gikk for tregt i Mexico.

Det er uklart hvordan 73-åringen som opprinnelig er bosatt i Mexico kom seg inn på listen i Florida, men han ble slaktet på sosiale medier og stemplet som både «skammelig» og «ufølsom» fordi han skrøt av det på Twitter.

Det er kanskje da man skal takke seg til litt god gammeldags norsk køkultur.

