«Smittespøkelset» fra Oslos østkant forfølger byrådsleder Raymond Johansen

Hvordan skal du få ned smitten i innvandrerbydelene, Raymond Johansen?

Onsdag har Oslos byrådsleder Raymond Johansen innkalt pressen for å fortelle om nye strenge koronatiltak i Oslo.

Han bør få et kritisk og direkte spørsmål: Hvor er de målrettede tiltakene mot de innvandrerdominerte bydelene Stovner og Søndre Nordstrand?

I forrige uke var jeg kritisk til statsminister Erna Solberg og regjeringen som virket tafatte i å stoppe importsmitten og få fart på vaksineringen.

Denne uken har de svart med å stenge grensene og ta ut koronavaksine fra lagrene. Det er bra.

Oslos byrådsleder har vært frempå i sin kritikk av regjeringens tiltak, men han har somlet tilsvarende med harde, konkrete tiltak for å få ned smitten i bydelene som fortsatt - etter mange uker - topper listen.

Det er to trekk som går igjen:

Smitten er mange ganger mer utbredt på Oslos østkant enn på vestkanten.

Bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere har ofte mye koronasmitte.

De siste dagene har det kommet stadig sterkere kritikk mot brutale nasjonale tiltak som blir innført overalt, også i de 246 kommunene med null eller tilnærmet ingen registrert koronasmitte.

Spesiell hard kritikk har kommet fra restaurantbransjen etter at det landsomfattende alkoholforbudet fortsatt fører til titusenvis av permitterte restaurantarbeidere - og fortvilte eiere som ikke forstår at et glass rødvin til biffen betyr mer smitte.

Ukerapporten til Folkehelseinstituttet gir dem rett. De dominerende smitteveiene er eget hjem og arbeidsplassen, mens det nesten ikke er registrert smitte på vanlige restauranter med matservering ved bordene (det er forståelig at puber og nattklubber ikke får servere alkohol).

De tusenvis av restaurantansatte som nå er stengt ute fra arbeidsplassene sine kan se på grafikken og merke seg at den bittelille røde streken er antatt smitte fra alle restauranter og barer over hele landet. Med smittetilfellene vi har sett i religiøse forsamlinger det fristende å gi rådet om å åpne alkoholkranene, men stenge bedehusene...

Selv om Folkehelseinstituttet og Oslo kommune har imponerende mye statistikk, så vil det fortsatt være usikkerhet om årsaker og tiltak. Men tallene som ligger på bordet peker i samme retning:

De fleste som blir smittet møter koronaviruset hjemme og på private sammenkomster.

Oslo-området har mest smitte i landet, og smitten er mest intens i bydeler med stor andel innvandrere fra Øst-Europa, Asia og Afrika.

Siste uke var 40 % av de 4.200 nysmittede født utenfor Norge. Det er fortsatt to-tre ganger høyere enn denne gruppens andel av landets befolkning.

Landene som dominerer er Polen og andre østeuropeiske land med mange arbeidsinnvandrere til Norge, og typiske asyl-land som Somalia, Syria, Irak og Afghanistan.

Testen på om politikken og tiltakene virker eller ikke er utviklingen i smitten. Ifølge Oslo kommunes egen statistikk er det ikke tegn til bedring i Stovner bydel og i Søndre Nordstrand.

Nå er smitten etterhvert så høy i hele byen at også folk på Frogner og Vestre Aker må finne seg i tiltak, men det er et stort paradoks at innbyggere rundt om i Norge med null eller liten smitte må finne seg i stengte restauranter eller sprudlende te til maten - mens smitten holder seg høy i private hjem og på private arrangementer i noen få bydeler.

Byrådsleder Raymond Johansen er klar over problemet, og har tidligere bekreftet at det er en tung avveining mellom hardhendte tiltak som stengte skoler, aktivitetstilbud og barnehager for å få ned koronasmitten, og de farlige sosiale konsekvensene av tiltakene.

Spørsmålet er også om det er praktisk og politisk mulig å stenge restauranter og serveringssteder i en del av byen, og holde åpen i andre deler. Men den problemstillingen gjelder for såvidt også mellom kommuner, og hver bydel i Oslo er større enn de aller fleste norske kommuner.

En tredje vei er å øremerke mye av vaksinen til de bydelene der smitten er mest utbredt. Det vil etter all sannsynlighet redusere sykdom og død blant de mest utsatte, mens virkningen for smittespredning er mer usikker. Problemet med den løsningen er at de fleste nysmittede er i aldersgruppen 20-30 år.

Dette er reelle og harde dilemmaer, men det er det vi har politikere til. Derfor bør byrådslederen utfordres på tiltakene på Oslos østkant.

Det som til nå er gjort har tydeligvis ikke virket.

