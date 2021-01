Tirsdag ville sekserbanden åpne alkoholkranene - i dag er det bare pinlig

Tirsdag ville disse seks slippe opp koronatiltak over hele landet. I dag sitter de igjen med skammen.

Nesten en million mennesker er rammet av den tøffeste sosiale nedstengningen siden starten av koronapandemien. Årsaken er såkalt villsmitte av den farlige muterte varianten av viruset i Nordre Follo.

Dette skjer bare fire dager etter at de seks opposisjonspartiene på Stortinget overprøvde Helsedirektoratet og instrurerte regjeringen i åpne for alkoholservering over hele landet. Nordre Follo rakk å åpne ølkranene torsdag kveld, før hele kommunen ble stengt ned fredag.

Firerbanden ble til sekserbanden i det som allerede kan stemples som årets verst timede koronalettelse.

Den muterte varianten er 50-70 prosent mer smittsom enn det vanlige viruset, og de første tegnene tyder på at det også er mer dødelig. Til overmål er det tegn som tyder på at immunitet mot det gamle viruset ikke er like effektivt mot den muterte varianten. Frykten er at det gjelder vaksinen også.

Statsminister Erna Solberg sier nå at frykten for dette viruset var årsaken til den sosiale nedstengningen 2. januar, og altså noe av bakteppet for at regjeringen ikke ville åpne for alkoholservering rundt om i landet allerede nå. Men de seks opposisjonspartiene visste bedre, og tvang igjennom muligheten for åpne alkoholkraner på tirsdag i denne uken.

Nå er det lørdag, og ingen av de ti kommunene i Oslo-regionen snakker om å åpne for alkoholservering. Tvert imot ber Asker og Bærum om at nedstengningen også skal omfatte dem. Da snakker vi fort om 1/4 av landets befolkning.

Og de som ivret for øl og vin og mer restaurantbesøk sitter igjen med skammen.

Det er selvsagt fristende å hovere i ren etterpåklokskap, men sannheten er at det er stor usikkerhet om smittesituasjonen og tiltakene. Hadde politikerne visst på tirsdag det de vet i dag, ville de neppe tvunget igjennom alkoholservering. Men det er dristig å overprøve helseministeren som selvsagt har bedre informasjon enn stortingspolitikerne.

Men min kritikk går ikke på at de tok feil, men at de åpnet for et politisk spill om koronatiltak. I en nasjonal krise som denne er det viktig at ansvarlige politikere hever seg over det politiske spillet og blir enige om tiltakene sammen. Det som er populært på kort sikt, kan være farlig og upopulært på litt lengre sikt.

Åpne kraner var kanskje populært på tirsdag, men i dag ville det vært politisk selvmord å foreslå å slippe viruset lettere til. Blant de av Nettavisens lesere som har svart på vår uhøytidelige og ikke-vitenskapelige avstemning, ønsker to av tre at det ikke kommer lettelser nå - og det var før virusmutasjonen sjokkerte Norge.

Og for å minne om det, så var det disse partiene som på tirsdag ville prioritere åpne alkholkraner: Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Fremskrittspartiet.

Steng grensene, vaksiner Oslo!

Den viktigste lærdommen av sekserbandens alkoholfrislipp er at koronapandemien pågår for fullt, at den nærmer seg 600 dødsfall i Norge, og at for tidlige frislipp med påfølgende nedstengninger koster samfunnet milliardbeløp.

Så må det legges til at heller ikke Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet eller Regjeringen kan slå seg på brystet:

Det muterte britiske viruset stammer fra importsmitte. Frykten er at innreisende med smitte kom inn i landet mens grensekontrollen var for dårlig.

Politikken med å spre vaksinen over hele landet må revurderes. Oslo-regionen er episenteret for begge virusene og må prioriteres i vaksinesammenheng.

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo holdt lørdag pressekonferanse for å fortelle om nye tiltak i Oslo, og fremførte en nesten nøyaktig kopi av pressekonferansen helseminister Bent Høie holdt tre timer tidligere.

Men i tillegg hadde Johansen god grunn til å minne om forslag han tidligere har hatt, som Regjeringen har nektet å følge:

- Oslo må prioriteres i vaksineutrullingen, foreslo byrådslederen og la til at vi nå må vurdere å stenge grensene inntil vi har en effektiv kontroll på alle reisende.

Den muterte versjonen av viruset ble funnet i koronatester fra Nordre Follo fra starten av januar, men det tok altså 14 dager å få resultatet. Det betyr at smitten må ha kommet inn til Norge allerede ved nyttårstider, og det er nærliggende å tenke på juleferie og den økte reiseaktiviteten. I denne perioden kom det mange rapporter om null kontroll, der folk ga opp etter timer i testkøen på Gardermoen og bare dro hjem.

Fortsatt strømmer tusener av utenlandske arbeidstakere til Norge for lofotfisket (!) og ulike byggeprosjekter, og så lenge ikke alle grensestasjonene er hermetisk lukket baserer vi oss fortsatt på en tillitsbasert politikk. Det betyr åpenbart risiko for mer importsmitte, også av den muterte versjonen. Det er uakseptabelt når store deler av landet stenger ned.

Her har regjeringen somlet, og det var først da Fremskritsspartiet foreslo å sette inn militæret for å få en effektiv grensekontroll at den ble skjerpet. Også Oslos byrådsleder Raymond Johansen opplevde i lengre tid å slå alarm for døve ører.

Folkehelseinstituttet mener altså at den muterte viruset er 50-70 prosent mer smittsomt, og at det vil øke det såkalte R-tallet med 0,4. Det betyr langvarige og tøffe tiltak hvis vi ikke klarer å slå ned virusutbruddet nå. Problemet er ikke bare at viruset finnes, men at vi ikke kjenner smitteveien. Det handler altså om såkalt villsmitte.

Et ytterligere problem er at selv om virustestene gir svar på et døgn om man er smittet eller ikke, så tar det 5-6 dager selv med nye, kjappere tester å påvise hvilken virusvariant man er smittet av. Det gjør smittesporing komplisert og gjør det ekstremt vanskelig å få kontroll hvis den britiske eller sør-afrikanske mutasjonen får spre seg i Norge.

Valget om å fordele vaksinen tynt utover i hele Norge må revurderes, selv om regjeringen til nå har lukket ørene for innspill om å prioritere de mest smitteutsatte områdene. Enkel logikk tilsier at man bør prioritere de som både har størst sjanse for å bli syke og størst sjanse for å dø - altså risikogruppene i Oslo-området. Dessuten er situasjonen så kritisk at det er verdt å ta sjansen på at vaksinen også hindrer smitte.

Folkehelsedirektoratets direktør Camilla Stoltenberg åpnet først i dag for å vurdere såkalt ringvaksinering, altså å vaksinere personer i kretsen utenfor de som har fått påvist smitten. Det betyr at man holder det for sannsynlig at vaksinen ikke bare redder liv, men også demper smitte - noe de til nå har stilt spørsmålstegn ved.

Med andre ord: Det er få som har grunn til å triumfere med etterpåklokskap i disse dager. Men skråsikkerhet står for fall, og sekserbanden tok en kalkulert risiko da de ville sikret seg et stikk i det politiske spillet.

I dag er det bare pinlig.

