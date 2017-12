- 20 løse hester langs E39

Politiet melder om løse hester flere steder i landet.

Politiet i Møre og Romsdal melder at rundt 20 løse hester løper langs E39 på Vestnes utenfor Molde like etter midnatt nyttårsaften.

Til Nettaviser forteller operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt at de fikk tak i eier av hestene 00.50, og at det da be satt i gang berging av hestene.

I Vestfold melder politiet om en løs hest som skal ha blitt sett løpende på riksvei 312 ved Andebu. Ti på ett melder politiet at hesten er tatt hånd om.

Og i Finnmark skriver politiet på Twitter at to hester løper på fylkesveien ved Eiby i retning Kautokeino.

I Nordland meldes det om to løse hester på fylkesvei 834 ved Myklebostad.

- To hester løper langs veien mot Løpsmark. Vi prøver å finne eier. Vær obs dersom du ferdes i området, skriver politiet på Twitter.

Vestnes: Melding om at ca 20 løse hester løper langs veien - E39 — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) December 31, 2017

Andebu: Løs hest sett løpende på RV312 ved Andebu. — Politiet Vestfold (@PolitiVestfold) December 31, 2017

Øvre Alta: To hester løper på fylkesveien Eiby retning Kautokeino — Politiet i Finnmark (@politifinnmark) December 31, 2017

Mest sett siste uken