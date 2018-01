- 2017 var det tryggeste året for sivil luftfart

Fjoråret hadde et rekordlavt antall dødsfall knyttet til kommersielle flyulykker, viser statistikken til Airline Safety Network.

Airline Safety Network konkluderer med at 2017 var det tryggeste året noensinne for kommersiell luftfart. Ulykkesstatistikken startet i 1946.

Ulykker med militærfly og helikopterulykker, samt passasjerfly som ikke kan frakte 14 eller flere personer, er ikke med i statistikken.

I 2017 var det registrert ti fatale flyulykker som førte til 79 dødsfall, hvorav 44 av dødsfallene rammet mennesker om bord i flyene, mens 35 mennesker døde på bakken. Fem av de fatale flyulykkene i 2017 involverte transportfly, mens fem rammet passasjerfly.

I 2016 var det til sammenligning registrert 16 fatale flyulykker med totalt 303 dødsfall.

Krasjet i landsby

Den alvorligste ulykken i 2017 skjedde i januar måned, da et tyrkisk transportfly krasjet i en landsby i Kirgisistan. Alle de fire besetningsmedlemmene omkom i ulykken, samt 35 mennesker på bakken, melder BBC.

På nyttårsaften omkom tolv mennesker da et propellfly av type Cessna 208 krasjet på Costa Rica.

Antallet dødsfall forårsaket av flyulykker innen kommersiell luftfart har gradvis avtatt de siste to tiårene. I 2005 var det registrert mer enn 1000 dødsfall på verdensbasis knyttet til ulykker innen kommersiell luftfart, ifølge Airline Safety Network.

- Siden 1997 har gjennomsnittstallet for ulykker med rutefly vist en jevn og vedvarende nedgang, mye takket være en vedvarende sikkerhetsdrevet innsats av internasjonale luftfartsorganisasjoner som ICAO, IATA, Flight Safety Foundation og luftfartsindustrien, sier president i Airline Safety Network, Harro Ranter, i en uttalelse.

Advarer om andre risikoer

Det nederlandske konsulentselskapet To70 konkluderer i en rapport at det var én dødelig flyulykke for hver 16 millioner flyavganger i 2017. Rapporten deres ble imidlertid ferdigstilt før ulykken på nyttårsaften.

- 2017 var det tryggeste året for luftfart noensinne, sier Adrian Young ved To70, ifølge BBC.

To70 understreker imidlertid at til tross for at teknologien har sørget for bedre flysikkerhet, er det fortsatt en viss risiko knyttet til mentale helseproblemer, tretthet og utmattelse, samt brannfarlige litiumbatterier som brukes i elektronisk utstyr.

