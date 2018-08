- 75 prosent sjanse for at demokratene vinner valget

Det kan bli store endringer i amerikansk politikk etter høstens valg.

I november går igjen amerikanerne til stemmeurnene, denne gangen i et mellomvalg for å gjøre store endringer i Kongressen.

I dag kontrollerer det republikanske partiet begge kamrene i kongressen, henholdsvis Senatet og Representantenes hus. Målet til Demokratene er å ta tilbake kontrollene i sistnevnte.

Per i dag har demokratene 194 av de 435 plassene. For å vinne valget må de derfor vinne 24 nye plasser.

Tegn på et skifte

Nylig ble det avholdt et ekstraordinært valg i Ohio som ble fulgt svært tett. Valget skjedde i et distrikt som Donald Trump vant med over 10 prosentpoengs margin, og som har blitt ansett som et sikkert republikansk sete.

Statistikkekspert Nate Silver mener det er en solid sjanse for at Demokratene overtar kontrollen av Representantenes hus. Det er derimot langt fra en sikker seier.

Inn mot valgdagen viste det seg derimot at velgerne hadde begynt å skifte side. Da valgresultatet ble lagt frem hadde republikanerne mistet nær hele sin ledelse, trass intens innsats. Den republikanske kandidaten vant bare med 0,5 prosentpoeng av stemmene, og en omtelling er i gang.

Valget i Ohio har marginal betydning isolert sett, men det at republikanerne gikk såpass mye tilbake i et distrikt som de normalt sett «skulle» ha vunnet klart, har gjort at stadig flere tror at demokratene kan gå seirende ut av mellomvalget gjennom å vinne distrikter som er mer åpne.

Statistikk-ekspert følger etter

Nå har den kjente statistikeren Nate Silver startet å følge meningsmålingene inn mot novembers valg. Silver ble verdensberømt for sin treffsikkerhet på flere av valgene før Donald Trump.

Nate Silver er en av de mest anerkjente statistikerne innenfor feltet av politisk analyse.

De foreløpige målingene tyder ifølge Silver på at det er 74,6 prosent sjanse for at demokratene kommer til å ta kontrollen over over Representantnes hus.

Silver understreker derimot at det er ganske tett på midten med mange valgdistrikter det er det tett - og at det innenfor en 80 prosents sannsynlighet er at demokratene vinner alt fra 14 til 58 nye plasser i kongressen.

For å få flertall må de ha 24 nye plasser.

Samtidig er Silver veldig klar på at 3/4 sjanse, også betyr at det er 1/4 sjanse for at demokratene vinner.

- Våre modeller gir demokratene mellom 70 og 75 prosent sjanse for å vinne, noe som er omtrent nøyaktig det samme som Hillary Clinton hadde for å vinne i 2016. Heldigvis har alle lært leksen og ikke blander det med at det er en sikker seier.

p.s. The chances our model gives Democrats—between 70 and 75 percent depending on what version you look at—are pretty much exactly the odds that Hillary Clinton had of winning in 2016! So hopefully everyone's learned their lesson and won't mistake that for a sure thing. 😂😂😂 — Nate Silver (@NateSilver538) August 16, 2018

