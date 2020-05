«Problemet med politisk korrekte mennesker er at de aldri har vært i noen situasjon som ville gjøre dem til de monstrene de er i stand til å være», skriver Adel Khan Farooq. Foto: Øistein Norum Monsen

For noen er det sikkert ubehagelig å få beskjed om å komme i kontakt med sin indre psykopat, at livet er en katastrofe og at målet med å leve ikke er å være lykkelig.

Av Adel Khan Farooq, filmskaper Dette er neppe skrevet i de fleste selvhjelpsbøker, men likevel, i det minste overfladisk, står dette skrevet i mine notater. Fordi å finne «lykke» er et meningsløst mål, kjære deg. Ikke sammenlign deg med andre mennesker, sammenlign deg selv med hvem du var i går. Man må ta ansvar for sitt eget liv. Les også: En hvit mannsrolle i krise Vi tryller fram vår egen verden, ikke bare metaforisk, men også bokstavelig. Disse leksjonene er hva de store historiene og mytene har fortalt oss siden sivilisasjonens spede begynnelse. Hadde noen spurt meg om jeg var en profet, hadde jeg bare ledd. Redde meg Jeg er en person som er ordentlig redd. Jeg tenker på forferdelige ting hele tiden. Og jeg leser historien som den potensielle gjerningsmannen - ikke offeret. Det har tatt meg til noen veldig mørke steder. Dette er derfor ikke bare skrevet til deg, men er også en advarsel for meg. For som man reder, så ligger man, og jeg sverger på at jeg aldri har sett noen komme unna med noe i hele mitt liv. God moral er feighet En eller annen har sagt at en god del moral er feighet. Det er absolutt ingen tvil om at det er tilfelle. Les også: Seks livserfaringer jeg vil dele med ungdommen Problemet med politisk korrekte mennesker er at de aldri har vært i noen situasjon som ville gjøre dem til de monstrene de er i stand til å være. Så hvis politisk korrekte mennesker får sjansen til å skjule sine mørke impulser fra seg selv, vil de sannsynligvis hengi seg til disse impulsene? Absolutt! Og med litt sjelsøking vil det være mulig for dem å bestemme hvilken måte de vil overgi seg dem. Vi, det farligste dyret Vi må ikke glemme, at mennesket er korrupt og patetisk, og i stand til stor ondskapsfullhet. Mennesket er det farligste dyret som finnes. Les også: Jeg er født og oppvokst i Oslo, verdens beste by, men jeg har aldri vært så bekymret for barna våre som det jeg er nå Så hvis vi alle er monstre, hvordan skal vi da reddes, tenker du? Den første tingen er å forstå hvordan verdensbildet vårt utvikler seg. Avgjørende for dette er et tjue år gammelt eksperiment om uoppmerksomhet - det berømte eksperimentet om den «Usynlige Gorillaen». Den usynlige gorillaen Dette innebærer å la to lag med basketballspillere spille basket, og vise opptaket av kampen til observatører, som så ble bedt om å telle antall pasninger laget deres gjorde. I løpet av spillet gikk en mann i en gorilladrakt inn på banen, slo seg på brystet, før han deretter gikk av. Mer enn 50 prosent av observatørene merket ikke gorillaen i det hele tatt. Hvorfor er dette så viktig, lurer du på? Fordi vi bare ser hva vi sikter mot - ikke bare metaforisk, men også bokstavelig og fysiologisk. Vi ser det vi vil for å oppnå det vi vil Oppfatningen vår er tilpasset våre mål. Så hvis våre mål er mørke og korrupte, vil vi se de mørke og korrupte tingene som letter våre mål. Og hvis våre mål er høye, vil vi se forskjellige ting. Troen farger oppfatningen. Les også: Forskning viser: Disse seks vanene gir et lykkelig liv Dette stemmer overens med min påstand om at man må søke riktig mening fremfor lykke. Flyktig og forutsigbart For lykken er bare en flott bivirkning. Når det kommer, skal det godtas takknemlig. Men det er flyktig og uforutsigbart. Det er ikke noe å sikte mot - fordi det ikke er et mål. Og hvis lykke er formålet med livet, hva skjer når man er ulykkelig? Da er man en fiasko. Lykken er som sukkerspinn. Det kommer bare ikke til å gjøre jobben.

