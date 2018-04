- Å ha en hund er like ille for klimaet som to store SUV-er

Klimabelastningen for kjæledyr er enorm.

Vi har alle hørt at vi av bør spise mindre kjøtt fordi kjøttproduksjon er en av de store klimaverstingene. Både kjøttfrie mandager og vegetarisme er blitt stadig mer populært, mens politikere snakker om høyere avgifter på kjøtt.

Det som det derimot ikke er spesielt mye oppmerksomhet rundt, er at våre mest populære kjæledyr - hunder og katter - er kjøttetende dyr.

Og ifølge forskere er klimabelastningen av hundene enorm. Hunder har ifølge amerikanske forskere i gjennomsnitt et kaloriinntak som er omtrent en tredel av en mennesker. Dette kommer i stor grad fra kjøtt.

Enorm klimabelastning

En undersøkelse fra USA i fjor viser at utslippet fra kjøttproduksjonen som må til for å mate landets alle hunder og katter sørger for klimagassutslipp tilsvarende 64 millioner tonn med CO2. Dette er 11 millioner tonn mer enn Norges totale CO2-utslipp.

- Å redusere antall som eier hunder og katter, kanskje i retning av andre kjæledyr som tilbyr lignende helse- og emosjonelle fordeler vil i betydelig grad påvirke dette, skriver forskerne i sin rapport.

Nettavisen har vært i kontakt med Miljødirektoratet i Norge som sier at de ikke kjenner til at det er noen analyser som ser på kjæledyrs miljøpåvirkning i Norge.

- Like ille som to store SUV-er

New Zealandske forskere har derimot regnet på hvilken effekt en enkelt hund har på klimaet.

Forskerne mener det å ha en hund er like ille som å ha to av denne typen biler.

Ifølge New Scientist og boken «Time to Eat the Dog, the Real Guide to Sustainable Living», har en kommet frem til at en middels stor hund i løpet av sin livstid har omtrent det samme miljøavtrykket som to store Toyota Land Cruisere med V8-motor.

- Hvis du har en schæferhund eller en hund med tilsvarende størrelse, så vil den årlige påvirkning var nøyaktig det samme som å kjøre en stor bil, ifølge forfatter Brenda Vale til Stuff.

- Mange folk bekymrer seg over at de har en stor SUV, men de bekymrer seg ikke over dyreholdet, og det vi sier er at, vel, det burde du gjøre fordi miljøpåvirkninger sammenlignbar.

Katter er ikke mye bedre

Forskerne har også sett på det økologiske fotavtrykket for andre kjæledyr, og funnet at også kattehold ikke er uten problemer.

De har kommet frem til at en katt i snitt beslaglegger ressurser tilsvarende en VW Golf, mens det å ha et par hamstre tilsvarer en flatskjerm.

Fysiker David Mackay ved Universitetet i Cambridge sier at folk bør tenke langt mer over konsekvensene av noen av sine valg.

- Hvis et livsstilsvalg utgjør mer enn 1 prosent av ditt totale energiforbruk, da er det verdt å reflektere mer over valget og se om det er noe du kan gjøre. Kjæledyr fortjener definitivt oppmerksomhet: Basert på mine estimater, er energiforbruket til en katt omtrent 2 prosent av en britisk persons gjennomsnittlige energiavtrykk, og mye mer for de fleste hunder.

- Ekstravagant å eie hund

Ifølge New Scientist er ikke denne undersøkelsen et ekstremeksemple.

Ifølge John Barrett ved Stockholm Environment Institute i York, stemmer undersøkelsen fra New Zealand godt med hans egne tall.

- Å eie en hund er ganske ekstravagant, først og fremst på grunn av karbonavtrykket fra kjøttproduksjon, sier han.

Ifølge Norsk Kennelklubb (NKK) er det i Norge rundt 560.000 hunder, og trolig enda flere katter. NKK har ikke besvart spørsmål fra Nettavisen om saken.

Har fått et nytt fokus

Nettavisen har vært i kontakt med giganten Mars, som blant annet står bak kjente dyremerkevarer som Pedegree, Royal Canin og Wiskas.

Selskapet anerkjenner problemstillingen rundt klima, og viser til at de har satt igang sitt bærekraftprosjekt «Sustainable in a Generation».

De understreker samtidig at dyremat i stor grad benytter seg av restprodukter etter produksjon av mat til mennesker.

