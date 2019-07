- Å skylle narkotika ned i toalettet kan skape met-alligatorer

Amerikansk politi advarte mot met-alligatorer og fugl høye på narkotika.

Det er lokalt politi i Loretto i Tennessee i USA som advarer mot såkalte «meth-gators», som er forkortelse for metamfetamin-alligatorer.

«Advarselen» kom etter at politiet gikk til aksjon mot en person mistenkt for å selge narkotika. Inne i huset fant politiet mannen mens han skylte narkotika ned i toalettet.

Loretto ligger i området av USA som er hjemmet til den amerikanske alligatoren.

I følge AL.com ble advarselen sagt som en spøk av det lokale politiet. «Advarselen ble postet på politiets FB-side, men er siden blitt fjernet.

Den mistenkte narkotikaselgeren ble siktet for besittelse av narkotika ment for videresalg og forsøk på å kvitte seg med bevis.

Politiet brukte anledningen til å fortelle innbyggerne at kloakksystemet og renseanleggene ikke var ment for å rense narkotika ut av kloakken, og at medikamenter kan havne i naturen hvis det går ned i vasken eller i toalettet.

- Ender, gjess og andre fugler besøker stadig dammene i våre renseanlegg. Vi skjelver av tanken på hva en av dem høy på amfetamin kan gjøre, skrev politiet og fortsatte:

- Hvis det (narkotika i vannet) kommer langt nok så kan vi skape «meth-gators» i Shoal Creek og Tennessee elven nede i Nord-Alabama. De har hatt nok dyr på metamfetamin de siste ukene uten vår hjelp. Så hvis dere vil kvitte dere med narkotika, bare ring oss, skrev politiet blant annet på sin FB-side.