- Abid klistret et hakekors på Frp

Venstre-toppens retorikk møter harme - men får støtte av sjefen.

Den hissige stemningen mellom Venstre og Frp fortsetter.

En uke etter valget, hvor ingen av de to partiene glimtet til og hvor Venstre-leder Trine Skei Grande har blitt direkte utfordret på sin lederrolle, er de igjen i tottene på hverandre.

Venstres stortingsrepresentant Abid Raja lover mer «tydelig» tale og anklager Fremskrittspartiet for å fremme «brun propaganda».

– Vi skal si klart og tydelig ifra hver gang Siv Jensen eller Sylvi Listhaug kommer med brun propaganda. Da skal ikke lenger Venstre ti. Å tie er å akseptere. Og jeg nekter i fortsettelsen å akseptere, sa han i et NRK-intervju fredag.

- Dermed klistret han et hakekors på Venstres regjeringskolleger, skriver DN mandag.

Dagens Næringsliv skriver i sin leder at Raja bør skjønne forskjell på tydelig tale og forsøpling.

Skei Grande støtter Raja

Frp-leder Siv Jensen ga søndag klar beskjed om at hun venter en beklagelse fra Venstre-leder Trine Skei Grande.

Men den kommer ikke - for Venstre-lederen, som er på Island, støtter Raja.

Opptakten til «bompengeløsningen» 23. august var alt annet enn god for samarbeidet mellom Venstre og Frp.

Lørdag irettesatte statsminister Erna Solberg (H) begge partier:

– Jeg er uenig i uttalelsene Frp kom med i valgkampen. Det er likevel feil å hevde at dette er brun propaganda. Frp ikke er et brunt parti som nører opp under rasisme. Jeg er tilhenger av en saklig politisk debatt hvor vi unngår å klistre merkelapper og karakteristikker på hverandre.

Samtidig skal statsministeren ifølge Aftenposten har gitt Skei Grande og Jensen beskjed om å avslutte krangelen i full offentlighet.

Det har knirket mellom Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande denne sensommeren - og det fortsetter! Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Amundsen: - Nå er det nok!

– En partileder i regjering kan ikke anklage oss for å drive rasistisk eller brun propaganda. Jeg er veldig overrasket over at Trine Skei Grande støtter Raja, sier stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp).

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen fyrer løs på Facebook:

- Grensen er nådd. Denne elendigheten av et såkalt «parti» kan vi ikke dele regjering med. Hvis ikke Abid Raja ber om unnskyldning, vil jeg forlange at samarbeidet avsluttes. Det går en grense. Nå er det nok! Nå er jeg lei!

- Selsomt skue

Nettavisen-blogger Arild Rønsen berører også temaet i dagens blogg:

- Venstre beskylder Fremskrittspartiet for å fare med «brun propaganda». Det er – for å bruke et av partileder Trine Skei Grandes yndlingsuttrykk – et selsomt skue.

Han tar opp hvorvidt forslag om burkaforbud, «vi skal ikke ta imot båtmigranter», og «håndhilsenekt er snikislamisering» uttrykker nazistiske holdninger - og svarer nei.

- Jeg er uenig med Fremskrittspartiet i det meste, men nazister er de ikke. Og det fins ingen god grunn til å slå Frp i hartkorn med de virkelige nazistene – de som kler seg i uniform og roper på hvit makt, skriver han.

- Derfor er brunskvettinga både usaklig og taktisk uklok. Hva er vitsen med å jage det relativt moderate høyre-partiet Frp inn i armene på tilhengere av Anders Behring Breivik og Philip Manshaus?