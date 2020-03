- Akkurat nå føles det som vi er i starten av en zombie-skrekkfilm

Tittelen er hentet fra TV-kjendis Piers Morgan. - Kjendiser gjør lurt i å følge Klopps eksempel, sier Folkehelseinstituttet.

TV-kjendis Piers Morgan er godt kjent i den vestlige verden, enten som tidligere CNN-programleder eller America's Got Talent-dommer. Nå har den profilerte og høylytte kjendisen skrevet en kommentar i Storbritannias nest største tabloidavis The Daily Mail, hvor han punktvis forklarer hvorfor allmennheten har grunn til å være veldig bekymret for det pågående coronavirus-utbruddet.

«Akkurat nå føles det som vi gjennomlever den første filmrullen til en zombie-film, og dersom våre ledere ikke har mot til å ta noen vanskelige avgjørelser snart, kan vi snuble inn i en coronavirus-skrekkhistorie,» innleder Morgan i Daily Mail-kommentaren.

USAs president Donald Trump befinner seg på den andre siden av spekteret. Han sådde tvil om WHOs offisielle tall på letalitet (3,4 prosent) for coronaviruset var reelt i et telefonintervju med Fox News onsdag kveld. Trump gikk også langt i å bagatellisere alvoret av sykdommen, og sa at mange coronasyke trolig gikk på jobb.

- Gjør lurt i å følge Klopps eksempel

Nettavisen har spurt overlege i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, om hvor problematisk det er at mange offentlige kjente personer - som verken er virologer, leger, folkehelseeksperter eller som innehar annen relevant ekspertise - synser og uttaler seg om coronaviruset og dens helsemessige konsekvenser.

- Vel, vi har mange flinke fagfolk her i landet, og det er fint om de deltar i samtalen. Det er mye som er usikkert, og fasiten om denne epidemien vet vi ikke. Kjendiser gjør lurt i å følge Klopps eksempel, sier Aavitsland til Nettavisen.

Aavitsland henviser til Liverpool-manager Jürgen Klopp som nektet å svare på et spørsmål fra journalistene etter tirsdagens fotballkamp om han var bekymret for coronaviruset.

- Jeg liker ikke at meningen til en fotball-manager skal være viktig når det gjelder veldig alvorlige ting. Jeg forstår det ikke, sa han på pressekonferansen.

- Det er ikke viktig hva kjente folk sier, fortsette han.

- Vi må snakke om ting på riktige måte, og ikke med folk som ikke har kunnskap, sånne som meg. Folk med kunnskap vil snakke om dette og fortelle folk å gjøre enten det ene eller det andre.

- Politikk, coronavirus, hvorfor meg? Jeg har på meg en baseballcaps og er dårlig barbert. Jeg er bekymret som alle andre. Jeg lever på denne planeten, og jeg ønsker at den skal være trygg og frisk. Jeg ønsker alle det absolutt beste. Men min mening om coronaviruset er ikke viktig, sa han.

Media-mannen Piers Morgan er kjent for å snakke uten filter. Denne gangen går han hardt ut mot myndighetene og deres påståtte manglende tiltak mot coronavirus-utbruddet. Foto: Chris Pizzello (AP)

- Denne dritten ble plutselig veldig virkelig

Morgan begrunner den skremmende innledning med tre konkrete ting som skjedde denne uken, og som fikk ham til å tenke at «denne dritten med coronaviruset ble plutselig veldig virkelig».

Først henviser han til WHO-sjefen som uttalte at vi befinner oss i «ukjent terreng» og at han samtidig oppjusterte letaliteten for viruset til 3,4 prosent.

Det andre punktet TV-kjendisen viser til, er at USAs sentralbank tok «drastiske grep» ved å kutte styringsrenten ned et halvt prosentpoeng for å begrense økonomiske skadevirkninger av coronavirus-utbruddet, noe de ikke har gjort siden finanskrisen, ifølge Morgan.

Det tredje bekymringsmomentet Morgan trekker fram, er at en ellers så tilsynelatende behersket og fattet dronning Elizabeth plutselig har begynt å bruke hansker når hun skal overrekke æresmedaljer. Dronningen skal visstnok aldri ha brukt hansker under slike sammenheng tidligere.

Han trekker også paralleller til zombie-filmen World War Z, hvor han selv har en liten rolle som nyhetsanker, og poengterer at politikere i filmen lyver og dekker til virkeligheten for å beskytte landets egne økonomiske interesser på bekostning av menneskeliv.

LIVERPOOL-MANAGER: Jürgen Klopp. Foto: John Sibley (Reuters / NTB scanpix)

«Ingen med en halv hjerne vil klandre ledere som Donald Trump og Boris Johnson for å gjøre for mye for tidlig for å bekjempe det som åpenbart er en veldig alvorlig global trussel mot menneskeliv,» skriver han.

«Men folk tilgir sjeldent sine ledere for å gjøre for lite, for sent,» avslutter Morgan.

Trump tror WHOs tall er feil

Verdens mektigste mann, Donald Trump, forsøkte på sitt hvis å berolige befolkningen i et intervju med Fox News onsdag kveld. Trump har fått massiv kritikk, både på Twitter og av politisk kommentator Brian Stelter i CNN for å avdramatisere situasjonen.

- Jeg tror 3,4 prosent i virkeligheten er et feil tall, sa Trump.

- Vel, dette er bare min antagelse (pause) basert på en rekke samtaler med en rekke folk som gjør dette. Fordi mange folk vil få dette (viruset red.anm.), og den er veldig mild, de blir friske veldig raskt, de går ikke en gang til lege. De ringer ikke engang lege. Man hører aldri om de menneskene der. Så du kan putte dem i kategorien av den samlede befolkningen når det gjelder denne corona-influensaen, og/eller virus. Så du kan ikke bare gjøre det.

Deretter begynte Trump å snakke om at corona-syke kanskje gikk på jobb, noe som kritikerne på Twitter tolket i retning av at presidenten mente det var greit å gå på jobb selv om man er syk med corona-symptomer.

- Hvis vi har tusenvis eller hundretusener av folk som blir bedre ved å bare sitte rundt eller til og med gå på jobb, noe av dem går på jobb, men de blir bedre. Og når du får et dødsfall, som man har hatt i delstaten Washington, som man hadde en i California. Jeg tror det var ett i New York, sa han.

CNN melder imidlertid at det ikke er registrert noe corona-dødsfall i New York.

- Og da ser det plutselig ut til å være 3 eller 4 prosent, som er et veldig høyt tall, i motsetning til en brøkdel av én prosent. Men igjen, de kjenner ikke til de milde tilfellene fordi de milde tilfellene ikke ender på sykehus. De rapporterer ikke inn til leger eller sykehus i mange tilfeller. Så jeg tror det tallet er veldig høyt. Personlig vil jeg tro at tallet er langt under én prosent, sa Trump.

Mange virologer og helseeksperter har også påpekt at det er vanskelig å fastslå tall på letalitet, altså andel som dør av en sykdom, ettersom det kan være mange mørketall blant milde sykdomstilfeller som ikke innrapporteres. Likevel er 3,4 prosent det tallet WHO-sjefen har valgt å gå offentlig ut med.