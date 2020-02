- Amy Klobuchar er godt posisjonert til å slå Donald Trump

Seiler opp som en reell utfordrer. - Jeg har mer tro på henne i en duell med Trump enn jeg har på Sanders og Buttigieg, sier USA-ekspert.

Barack Obamas visepresident, Joe Biden (77), var lenge ansett for å være Donald Trumps hovedutfordrer i høstens presidentvalg. Men etter sviktende oppslutning i Demokratenes to første nominasjonsvalg i delstatene Iowa og New Hampshire, hvor han havnet på henholdsvis fjerde og femte plass, ser det stadig mørkere ut for den erfarne senatoren.

Senator Bernie Sanders (78) og tidligere South Bend-borgermester Pete Buttigieg (38) seiler opp som nye hovedutfordrer etter å ha fått første og andre plass i de to første rundene.

Bak dem står en stødig kvinne. Minnesota-senator Amy Klobuchar (59) havnet på tredje plass i New Hampshire. Hun har lenge vært ansett som en «underdog» i racet, men har nå fått en fornyet status som en reell utfordrer. The Washington Post skriver at Klobuchar «gløder» og at «hun kan slå Trump».

- Best posisjonert

USA-ekspert Svein Melby har allerede før opprykket i New Hampshire vurdert det dithen at Klobuchar er den beste kandidaten Demokratene kan stille opp med mot Trump.

- Dette er en senator fra Minnesota som har vært hardtarbeidende i Kongressen, og levert en del resultater, og ikke minst har hun fått til en del kompromisser med Republikanerne, sier Melby, som er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

Senator Klobuchar satt i justiskomiteen og gjorde seg bemerket i Demokratenes utspørring av Brett Kavanaugh, som var nominert av Trump til ny høyesterettsdommer. Kavanaugh var en svært omstridt dommerkandidat, og utspørringen var preget av høy temperatur.

Men Klobuchar lot seg ikke den gang vippe av pinnen i direkte konfrontasjon med Kavanaugh.

- Hun framsto som en bestemt kvinne med substans som ikke lot seg vippe av pinnen. Hun førte en seriøs og tøff tone overfor denne dommerkandidaten. Da fikk jeg inntrykk av at det er noe ved denne kvinnen, sier Melby.

Svein Melby er USA-ekspert og seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS). Foto: IFS

- Kan ta velgere fra Trump

Videre påpeker Melby at Klobuchar har appell i delstater som mer eller mindre sogner til Republikanerne. Melbye mener Klobuchar kan være best posisjonert blant Demokratenes kandidater til å vinne mot Trump i delstater som han vant i 2016-valget.

- Hun kommer fra Midtvesten og har vunnet valg i valgkretser med mye hvit middelklassevelgere, som Trump avgjorde valget med i 2016. Hvis 2020-valget følger malen fra tidligere valg, er det disse delstatene i Midtvesten - som kan vippe begge veier - som kan avgjøre om det blir Republikanerne eller Demokratene. Trump gjorde det kunststykket med å vinne Pennsylvania, Michigan og Wisconsin, som gjorde at han vant. Jeg tror slaget om 2020 kommer til å stå i denne regionen, sier Melby.

- Jeg har mer tro på henne i en duell med Trump enn jeg har på Sanders og Buttigieg.

Melby sier Klobuchar fikk en tøff start i Iowa, ettersom hun ikke hadde anledning til å føre noe skikkelig valgkamp i delstaten fordi hun var opptatt med riksrettssaken mot Trump.

- Det er først nå under valget i New Hampshire at hun har fått en flyt og begynner å ligne på den personen jeg så i Senatet under Kavanaugh-høringen.

- Det er ofte sånn at det er kandidatene som vokser gjennom valgkampen, og sakte men sikkert viser seg å bli en bedre politiker, som til syvende og sist vinner, og kanskje ikke dem som begynner helt på topp, sier Melby.

Barack Obama var ingen soleklar favoritt da han kjempet mot John Edwards og Hillary Clinton på starten av nominasjonsprosessen i 2008.

Bernie Sanders ligger an til å vinne Demokratenes primærvalg i New Hampshire foran Pete Buttigieg og Amy Klobuchar. Foto: Tyler Sizemore (AP)

Hva skjer med Sander?

Sanders ser for øyeblikket ut til å dominere i den liberale fløyen til Demokratene, mens i den moderate fløyen er det Buttigieg, Biden, Kolbucah og muligens Michael Bloomberg (77) som konkurrerer om stemmene.

- Hvem er det som til slutt avgjør nominasjonsprosessen, de liberale eller de moderate demokratene, Melby?

- Jeg tror den moderate delen av partiet er mer mannsterke enn de liberale. Sanders har sin harde base av tilhengere. Men det er noe som sier meg at eliten i partiet ikke er særlig fornøyd med Sanders som kandidat, og at de da må stille seg bak en moderat kandidat. Og da må de velge enten Buttigieg eller Klobuchar, sier han.

- Jeg tror nok mange av tungvekterne i partiet med mye økonomiske ressurser har langt på vei gitt opp Biden-prosjektet. Bloomberg er selvfinansiert og har enorme ressurser, men vi får se hva som skjer når han må ut i dagslys og konkurrere mot de andre kandidatene.

Bloomberg har inntatt en strategi hvor han dropper å delta i de første delstatene som avholder nominasjonsvalg, trolig for å slippe å blitt dratt ned i dragsuget av andre som faller fra tidlig i prosessen.

– Jeg beundret senator Sanders da jeg gikk på skolen, jeg respekterer han dypt i dag, og jeg gratulerer ham med et sterkt resultat i dag, sa Pete Buttigieg da han talte foran tilhengere i New Hampshire, ifølge NTB. Foto: Charles Krupa (AP)

Klobuchar har flere «våpen»

Klobuchar står overfor en rekke store utfordringer dersom hun skal kare til seg Demokratenes presidentnominasjon. I tillegg til å danke ut Sanders og Buttigieg, må hun også håndtere tidligere New York-borgermester og mangemilliardær Michal Bloomberg, som ennå ikke har kommet på banen i racet.

Klobuchar må bygge opp et stor valgkampapparat dersom hun skal ha mulighet til å sanke nok stemmer i de neste delstatene som står for tur i nominasjonsprosessen.

The Washington Post skriver at Klobuchar har flere «våpen» til å møte disse utfordringene.

«For det første, hun er en kvinne. Og selv om det er dyp bekymring for at kvinnelig kandidater kan trekkes ned av kjønnsdiskriminerende krefter, er det åpenbart at en andel av den demokratiske valgkretsen er klare for å stemme på en kvinne, nesten en hvilken som helst kvinne,» skriver spaltist Megan McArdle.

«For det andre: Klobuchars hovedkonkurrenter i den moderate gruppen, ser ut til å være en bråmoden tidligere borgermester av en veldig liten by, og en syttiårig tidligere borgermester av en veldig stor by, med all den bagasjen det medfører. Klobuchar, som er 59, og med hennes nasjonale erfaring, kan vise seg å være Goldilocks-kandidaten (ikke for varm, ikke for kald red.anm.) for de velgerne.»

Og for det tredje, skriver McArdle, så er Klobuchar veldig dyktig til å møte velgerne under kampanjen. Hun er «morsom, varm og oppriktig».

Tidligere New York-ordfører Michael Bloomberg stiller som kandidat i Demokratenes nominasjonskamp foran presidentvalget i 2020. Foto: (NTB scanpix)

- Nytter ikke å håndhilse på velgere

En stor utfordring for Klobuchar blir å få stablet et stort nok valgkampapparat på beina i løpet av kort tid. Allerede nå skal hun til New York for å samle inn penger til valgkampen.

- Med det resultatet hun har i New Hampshire, kommer det nok inn en del penger, og da kan hun få et organisasjonsapparat som gjør at hun kan drive en skikkelig valgkamp. Man må ha penger for å drive en skikkelig TV-kampanje i store delstater. I California nytter det ikke å håndhilse på velgere. Det store spørsmålet er om hun får nok tilflyt av penger til å bemanne en slagkraftig, nasjonal kampanje, sier Melby.

Både Sanders og Buttigieg har sterke valgkampapparater i ryggen.

- Min «hunch» har tidligere vært at Demokratene vil nominere en kvinnelig kandidat. Jeg står fortsatt ved det, og da tror jeg at det vil bli Klobuchar. Men det er et dristig tips, sier han.