- Årsaken til Ubers selvkjørende dødsulykke er funnet

Bilens systemer så, men ignorerte kvinnen som krysset veien.

I mars døde en kvinne etter å ha blitt påkjørt av en av Ubers selvkjørende biler som var på tur i utkanten av Phoenix, Arizona. Dette ble den første dødsulykken som involverte en selvkjørende bil.

Politiet var raskt ute og mente at det ikke var bilens feil at kvinnen ble påkjørt, og mente måten hun krysset veien i mørket ikke kunne belastes bilen.

I etterkant ble det derimot klart at sjåføren som satt bak rattet ikke fulgte med på veien, og at Uber hadde koblet ut deler av bilens sikkerhetsutstyr.

Nå melder The Information at Uber skal ha konkludert med at årsaken til ulykken ganske enkelt var at bilen skal ha registrert kvinnen som krysset veien, men at systemene skal ha ignorert henne.

En selvkjørende bil har svært gode systemer for å gjenkjenne alt som foregår rundt, men må hele tiden vurdere hva som er viktig informasjon og hva som skal ignoreres. For eksempel er personer på fortauet ikke en trussel, ei heller biler som står parkert langs veien - mens en en person som krysser veien definitivt er viktig.

- Det har ingen betydning hvor gode øynene dine er, hvis ikke hjernen vet hva den ser på eller hvordan en skal reagere, kommenterer TechCruch.

Uber skriver i en uttalelse at de ikke kan gå inn i sakens faktum, men at de samarbeider med amerikanske transportmyndigheter og har ansatte en ny sikkerhetsrådgiver.

- Vår gjennomgang ser på alt fra sikkerheten til våre systemer, til treningen av våre operatører - og vi håper å kunne si mer snart, skriver de.

